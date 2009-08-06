Янукович-молодший таки одружився (фото)

Син лідера Партії регіонів, народний депутат від Партії регіонів Віктор Янукович-молодший зі своєю дружиною Ольгою під час церемонії одруження, в Донецьку, в суботу, 1 серпня 2009 р.

Обраницею Віктора Вікторовича, якому 16 липня виповнилося 28 років, стала юрист Ольга Корочанська.

«Батьки у Ольги звичайні, милі люди», - так охарактеризував своїх тестя і тещу народний депутат.

«Весілля скоро, людей буде небагато, тільки близькі, - розповідав син головного регіонала кілька днів тому. - Медового місяця, як такого, не буде, оскільки в країні складна ситуація і у мене багато роботи. Звичайно, поїдемо відпочити, але ненадовго. Виїжджати з країни не збираємося».

Фото надані газетою «БЛІК»