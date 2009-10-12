Ющенко на місці розстрілу жертв сталінських репресій (фоторепортаж)

11 жовтня Президент України Віктор Ющенко взяв участь у церемонії покладання квітів до центральної могили жертвам сталінського терору на території Меморіального комплексу ”Дем’янів Лаз” та поминальній панахиді в церкві Пресвятої Трійці.

Наприкінці червня 1941 р. під час відступу військ Червоної армії урочище Дем’янів Лаз стало місцем масового знищення в’язнів тюрем НКВС.

У повоєнні роки сам факт розстрілу та місце поховання ретельно приховувався. У вересні-жовтні 1989 р. в Дем’яновому Лазі проводилися розкопки поховань жертв комуністичного терору. Того ж року завдяки ініціативі громадськості міста було проведено ексгумацію жертв комуністичного режиму та їх перепоховання. На місці розстрілу було утворено Меморіальний комплекс ”Дем’янів Лаз”.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН