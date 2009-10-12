Ющенко на місці розстрілу жертв сталінських репресій (фоторепортаж)

04:52, 12 жовтня 2009
Разное
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Президент побував на Івано-Франківщині

11 жовтня Президент України Віктор Ющенко взяв участь у церемонії покладання квітів до центральної могили жертвам сталінського терору на території Меморіального комплексу ”Дем’янів Лаз” та поминальній панахиді в церкві Пресвятої Трійці.

Наприкінці червня 1941 р. під час відступу військ Червоної армії урочище Дем’янів Лаз стало місцем масового знищення в’язнів тюрем НКВС.

У повоєнні роки сам факт розстрілу та місце поховання ретельно приховувався. У вересні-жовтні 1989 р. в Дем’яновому Лазі проводилися розкопки поховань жертв комуністичного терору. Того ж року завдяки ініціативі громадськості міста було проведено ексгумацію жертв комуністичного режиму та їх перепоховання. На місці розстрілу було утворено Меморіальний комплекс ”Дем’янів Лаз”.

Списки жертв репресій

Особисті речі жертв репресій

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН

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