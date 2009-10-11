Ющенко закликав українців позбавитися від комуністичних ідолів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні під час робочої поїздки до Івано-Франківської області відкрив Музей жертв комуністичних репресій в «Дем’яновому лазу».

Як передає кореспондент УНІАН, священики освятили приміщення музею.

Глава держави оглянув його експонати: особисті речі загиблих, документи, архівні матеріали. Серед експозицій є навіть черепи з кількома отворами від куль та інші знахідки, які демонструють всю жорстокість комуністичного режиму.

У музеї представлені картини, які відображають історію розстрілів у «Дем’яновому лазу». Унікальність музею в тому, що окрім прізвищ розстріляних, тут міститься повний перелік співробітників НКВС, які здійснювали катування і розстріли в’язнів Станіславської тюрми.

На підставі знайдених документів встановлено прізвища не тільки співробітників НКВС, а й членів військового трибуналу 12-ї армії, причетних до цих злочинів.

За словами В.ЮЩЕНКА, «ми маємо не лише пам’ятати наших героїв, а й знати імена катів і зрадників». «Унікальним у музеї є те, що стали відомі не тільки розстріляні, а відомі 377 імен катів», - зауважив глава держави. «Завжди треба пам’ятати імена зрадників», - додав він.

Разом з Президентом у відкриті музею взяли участь керівники Івано-Франківської області та голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Крім того, під час виступу на віче-реквіємі з нагоди 20-ї річниці перепоховання жертв комуністичних репресій в урочищі “Дем`янів лаз” Президент закликав українців пам’ятати про невинно загиблих під час сталінського терору.

«Ми зібралися сьогодні у місці невимовного горя, місці трагічному і водночас священному. Тут, у “Дем’яновому лазі”, сталінська машина терору здійснила жахливий злочин проти України і проти людськості. Я хочу, щоб кожен з нас усвідомив безмір горя, похованого у цій землі. П’ять братських могил. Сотні убитих людей. Священики, вчителі, студенти, інтелігенти й звичайні люди, єдиною виною яких було те, що вони були українцями», - сказав Президент.

На думку В.ЮЩЕНКА, тепер, «коли ми знаємо правду, можемо знати, хто нині може звинувачувати героїв повстанського опору, воїнів УПА за те, що у відчайдушній і практично безнадійній боротьбі вони боронили своїх дітей, свої сім’ї, свою націю».

«Правда – єдиний шлях до очищення і внутрішнього миру, до розуміння справді сутності самого себе, свого народу», - додав В.ЮЩЕНКО. «Відновлення історичної істини і справедливості – основа нашого національного відродження - наріжний камінь моєї політики як Президента України», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, «правдива історія завжди була підвалиною національної ідеї, яка засвідчує про власне наше майбутнє». На думку Президента, особливо цинічним виглядають спроби нині “відбілити” Сталіна, заперечити чи применшити катастрофу голодомору, виправдати масові репресії. «Ми не допустимо реваншу посткомуністичних і проімперських сил», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент України також зауважив, що українці мають позбавитися від комуністичних ідолів, які ще є в багатьох містах і селах. «Ми прийняли лаковану історію, яка творилася для того, щоб була толерантною, історію для того, щоб не нашкодити нікому», - підкреслив глава держави. «За цим лаком була загублена наша правдива українська історія. А без власної правдивої історії у нас не буде власної держави», - наголосив В.ЮЩЕНКО. Він закликав українців позбавитися комуністичних символів і відправити кумирів тоталітарного режиму на звалище історії. «Я переконаний, ми очистимося від скверни, ми відродимо істину і відродимо справедливість», - сказав Президент.