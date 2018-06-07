Тимошенко пішла у Президенти з Майдану, бо головне – не рушники (фоторепортаж)

Юлія Тимошенко – єдина з кандидатів у президенти – вирішила висуватися “з народу”. Задля з’їзду Батьківщини на Майдані спорудили таку помпезну сцену, якої, за висловом одного з фотокорів УНІАН, й Елтон Джон не удостоївся.

Організатори акції усіляко насаджували ідею про “всенародне висунення” Тимошенко кандидатом у президенти.

Перший віце Олександр Турчинов заявив, що з цього приводу на Майдані міг би зібратися «і мільйон громадян, але Майдан дійсно стільки не може вмістити. Тому ми очікуємо десь понад сто тисяч»…

Проте запланованого єднання з народом не сталося... Може, справа в тому, що масову акцію у центрі Києва охороняли щонайменше кількасот міліціянтів, бійців внутрішніх військ МВС України та спецпідрозділ «Беркут»? А може, в тому, що неподалік від вулиці Михайлівської стали кілька “автозаків”? Звісно, у відомстві Луценка запевняли, що так само завзято охоронятимуть порядок під час масових акцій всіх інших політичних діячів... Але чи насправді заради, скажімо, Януковича люди Луценка у самому центрі Києва паркуватимуть “виводок” автозаків? Хіба що так, аби їх було добре видно з трибуни...

У з’їзді, єдиним питанням порядку денного якого було висунення Тимошенко, взяли участь нардепи парламентської фракції НУ-НС, зокрема, “напівскинутий“ нинішній лідер фракції, якого Банкова підозрює у змові з Тимошенко.

У своєму виступі на Майдані народний артист України Олександр Пономарьов заявив, що Україна дозріла до того, щоб її Президентом стала жінка. "Яким має бути наш Президент? Президент має бути сильною особистістю. Президент має мати команду, з якою він буде працювати. Команда може помилятися і робити висновки, тому що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Президент має мати харизму..."

А Юлія Тимошенко після свого висунення заявила, що “той поводир, якого ми обрали” став “одним із об’єктів в домашній колекціях наших місцевих українських олігархів серед старожитностей і керамічних слоників...”

Люди, які вийшли на Майдан у 2004 році, "думали, що висуваючи лідера, підтримуючи його всією країною, всім народом, ми отримаємо саме головне – це мораль, а отримали ми зовсім інше – можливо це яскраві походи на Говерлу, можливо це навіть розбудова музейних меморіалів, можливо це вишиті рушники, і все інше, що дороге нашому серцю. Але в той же час, якщо серце без моралі це вже не є справжнім патріотизмом, - ствердила новоспечена кандидатка у Президенти. - Там де немає моралі, там немає патріотизму”. На її думку, це - «не наша з вами провина спільна, і не провина країни...»

Лідерка БЮТу апелювала до “нечесних оборудок”, корупційних скандалів, пригадала приватизацію, під час якої розкрадалися заводи, газові шельфи та повернення втрачених заощаджень громадян....

За словами Тимошенко, для неї "не мають значення рейтинги, має значення чесна і професійна робота, яка дає Україні одну відповідь, а саме – стабільність під час кризи... Я впевнена, що після політичної руйнації і хаосу ми поставимо країну на ноги, повернемо їй стабільність і силу...” Чинна прем’єрка, як і Янукович, обіцяла повернути “стабільність нашій гривні".

Вона не підведе Україну, заявила прем’єр, “і не дам зламати її фінансову систему. Я не дам можливості принизити людей невиплатами пенсій чи заробітних плат, я не дам зруйнувати нашу країну і нашу стратегічну програму підготовки до Євро-2012..., відкриття об`єктів, які дадуть енергетичну незалежність нашої країни", - ствердила голова уряду зі сцени на Майдані.

Рішення про висунення Тимошенко кандидатом у президенти натовп зустрів оплесками та свистом.

Ганна Ткаченко

Фото Олександра Синиці / УНІАН