Висунення у закритому режимі: Янукович згадав про Бога та наобіцяв золоті гори (фоторепортаж)

Лідер регіоналів Віктор Янукович пішов у президенти з омитого сльозами Литвина Міжнародного виставкового центру у Києві. Журналістам так і не дали на власні очі побачити це дійство (напередодні регіонали пояснювали, мовляв, металодетектори не витримають, якщо до делегатів з’їзду та гостей додати ще й пресу). За одноголосним висуненням у закритому режимі преса спостерігала по монітору.

У своїй кандидатській промові Віктор Федорович насамперед повідомив присутніх, що готуючись до цього виступу, він багато думав: “Про своє непросте життя, про Україну, доля якої стала моєю власною долею.

Про складну епоху, в якій ми живемо. Про мільйони моїх співвітчизників, які вірять у те, що Бог не забув про Україну...

Я думав про те, що пройшов через випробування владою і опозицією, через тріумфи і переслідування...”

Й внаслідок цих міркувань лідер ПР дійшов висновку, що люди мають повірити “у перемогу нашої спільної справи так само твердо, як вірю у неї я”.

Але просто перемога, як виявилося, свіжоспеченому кандидатові не потрібна. Бо йому “потрібна переконлива перемога”. Такі запити Янукович пояснив тим, що “країні для швидкого виходу з кризи необхідна монолітна сила. А такою силою, - на думку Януковича, - є єдність влади і народу”.

Віктор Федорович розказав про непростий шлях країни з 2004 року, коли “до України експортували революцію”. Мовляв, за дії політиків, готових заради влади до будь-яких авантюр, люди розплачуються “масовим безробіттям, високими цінами, абсолютною незахищеністю перед скорумпованим чиновником, незахищеністю перед репресивними органами – міліцією, судами, які замість того, щоб захищати закон і права громадян виконують політичні замовлення на переслідування неугодних владі громадян”. Та впевнено додав, що епоха помаранчевого проекту завершилася.

Поставивши діагноз нинішній владі, та ствердивши, що її необхідно змінювати, лідер ПР перейшов до свого плану дій.

Оголосивши назву програми: “Україна для людей”, Янукович одразу ж заявив, що деталізувати її аспекти не буде. Мовляв, делегатам вже роздали, потім її ще оприлюднять, тож, хто хоче – почитає.

Але все ж таки свою головну мету кандидат Янукович назвав – “підняти рівень життя українців до європейського”. Та ще й “забезпечити нашій державі гідне місце серед двадцяти найбільш розвинутих країн світу”.

Засліплені перспективами присутні вислухали ще обіцянку влаштувати “податкові канікули на 5 років для усього малого бізнесу”. Зробити так, “щоб через десять років нас, мешканців України, було принаймні 50 мільйонів”. Поліпшити життя на екологічно забруднених територіях. Розблокувати банківське кредитування та знизити процентні ставки. Повернути людям всі заощадження, та зробити стабільним курс гривні. Захистити громадян, “які потерпіли від кризи, взявши валютні кредити”. Разом з погонами вручати випускникам військових ВНЗ ключі від квартир. А на додачу – вибори до Верховної Ради за відкритими списками.

Щоправда зрозуміти, яким чином реалізовуватиметься це “планов громадьё”, із виступу Віктора Федоровича не вдалося. Доведеться чекати оприлюднення його програми, й сподіватися, що там вказані джерела майбутнього зльоту добробуту української нації.

Наостанок Янукович поскаржився: “у своєму житті я бачив багато несправедливості і не завжди міг запобігти їй. Але, - заявив лідер ПР, - я ніколи не мирився з тим, що когось принижують”. Й одразу пообіцяв, що не дасть принизити Україну: “нікому і ніколи, хто б не намагався зробити це – свої чи чужі, союзники чи недруги”.

”Я хочу, щоб ці слова почула уся Україна”, - пролунало з закритого для преси з’їзду. І Віктор Федорович вирушив “з Богом (як він сам впевнений) – до перемоги!”

Ганна Ткаченко

Фото Сергія Світлицького та Андрія Мосієнка / УНІАН