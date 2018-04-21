Хто полізе в ополонку з Президентом 19 січня?

Торішня Водохреща проходила як національне свято. Уся країна дивилася, як Президента в його купаннях супроводжували прем`єр-міністр, мер Києва, керівники міністерств і відомств. Проте після політичної реформи склад тих, хто пірнає в холодну воду поряд з Президентом, може значно зміниться. Хто полізе з Ющенком в ополонку тепер? Наближається одне з найбільших православних свят: 19 січня ми відзначимо Хрещення Господнє. Щоправда, цього разу торжества будуть дещо змазані відсутністю справжнього морозу, традиційного для цих днів року. Не те Водохреща-2006: тоді було хоч і досить холодно, але віруючі перешкод не знали. Як ніколи бадьорі люди назло погоді поспішали до водоймищ. Якщо пам`ятаєте, очолював загальний процес і Віктор Ющенко: він викупався в ополонці поблизу козацької церкви Покрова Пресвятої Богородиці в парку "Відрадний" у Києві.

Торішнє святкування чимось нагадало забави Мао Цзедуна, який справляв враження на свій народ тим, що час від часу перепливав китайські річки одну за іншою. Сімдесятирічний голова КПК плив за течією, лежачи на спині і майже не витрачаючи сил: за ним, відчайдушно пирхаючи і піднімаючи бризки, тяглася партійна еліта. На Янцзи пішов під воду командувач Гуанчжоуським військовим округом. На березі Меконгу начальника місцевого Управління суспільної безпеки вкусила змія.

Українська пострадянська еліта, на відміну від комуністичної китайської, добровільно йшла у воду. Так, минулого року водохресну купіль Президента розділив тодішній глава уряду Юрій Єхануров. Там же побували тодішні міністр культури і туризму Ігор Ліховий, очільник МНС Віктор Балога, київський мер Олександр Омельченко, головний податківець України Олександр Кирєєв. Відмітилися також міністр закордонних справ Борис Тарасюк і міністр аграрної політики Олександр Баранівський.

Хто ж полізе з Віктором Андрійовичем в ополонку (якщо, звісно, буде крига, що навряд чи) цього разу, якщо ніхто з старих товаришів практично не залишився на своїй посаді? Замість Єханурова прем`єрствує тепер Янукович - вже він, з його тендітною конституцією, навряд чи погодиться на купання в крижаній воді. Віктор Янукович скрізь наголошує свою прихильність до Московського патріархату, церква ж Покрова Пресвятої Богородиці, яку так любить Президент, хоч і вважається універсальною, але УПЦ (МП) такі установи не вітає. Схоже, якщо Янукович і опиниться у воді, то його Водохреща пройде зовсім у іншому місці, ніж у Ющенка.

Здавалося б, нинішньому міністрові культури і туризму Юрієві Богуцькому потрапити до однієї ополонки з президентом велів сам Бог, особливо з огляду на те, що він свого часу був радником з питань духовного відродження у першого Президента України. Але, водночас, цей чиновник – ставленик «регіоналів», і, скоріше, розділить гіпотетичну ополонку з Януковичем, ніж з Ющенком. Явно в одній воді з Президентом не опиниться і Нестор Шуфрич, нагороджений нещодавно Московським патріархатом орденом преп. Іллі Муромця II ступеня. До того ж він хоч і не «регіонал», але ставленик ПР. Що й казати, водохресне купання має політичне підгрунтя.

Навряд чи підтримає Президента і нинішній аграрний міністр Юрій Мельник, котрий пройшов в уряд за квотою комуністів, яку вони вигідно продали. Та й головний податківець України Анатолій Брезвін навряд чи розділить президентську купіль.

Але майже напевно, в сходженні у воду Президента супроводжуватиме керівник Секретаріату Віктор Балога. Подивимося, чи полізе в холодне молодняк: Яценюк, Бондар, Хорошковський та ін.

Але Борис Тарасюк – який все ще є повноправним керівником МЗС – в ополонку, схоже, точно полізе. Щоправда, останнім часом з ним відбуваються різні казуси. «Регіонали» заповзялися не пускати його в зал засідань, та й на урядовому порталі з розділу «Міністри» прибрали його ім`я. Завважте, там взагалі відсутній рядок «Міністр закордонних справ», буцім такої посади в Україні немає геть. Сподіваймося, Борис Іванович таки прорветься до президентської ополонки.

Важко щось сказати про нинішнього мера Києва Леоніда Черновецького. Попри закиди у симпатіях до сектантства, він неодноразово наголошував, що є православним. Те саме любить повторювати і його духовний наставник Сандей Аделаджа. Отже якщо тепла погода протримається до дев`ятнадцятого, то теплолюбний уродженець Нігерії теж може викупатися. Щоправда, до Президента його навряд чи пустять.

Отака виходить картина. Можна сказати, що цього року президентсько-міністерська купіль вийде хоч і не такою урочистою, як торік, але не зірветься. Можна також покликати на захід Михайла Саакашвілі. По-перше, він теж Президент, по-друге, як засвідчила практика, в усьому підтримує Віктора Андрійовича, і вже точно не відмовиться від водохресного купання.

Антон Зікора