Чи захоче Меркель зустрічатися з Януковичем після «бориспільського інциденту»?

Минулої суботи українська влада зробила нечувано обурливий вчинок. Нічого подібного не могло трапитися не тільки за часів президентства Віктора Ющенка, але і, мабуть, навіть тоді, коли країною правив Леонід Кучма.

Отже, у суботу рейсовим літаком до міжнародного аеропорт «Бориспіль» з Парижа прилетів керівник українського представництва Німецького фонду Конрада Аденауера Ніко Ланґе (фонд Конрада Аденауера - міжнародний демократичний фонд, створений Християнсько-демократичним союзом - правлячою політичною партією Німеччини).

Пан Ланґе вже більше трьох років працює в Києві, і йому, природно, доводиться досить часто літати до Європи і назад в українську столицю. Проте цього разу німецького політика в Києві чекав вельми неприємний сюрприз. Нова українська влада не захотіла його пропускати в країну. «Мене не пускають. І поки нічого не говорять», - повідомив у суботу близько 16-ї години телефоном до редакції «Української правди» Ніко Ланґе. Врешті його протримали в аеропорту з другої години суботи до півпершої ночі на неділю. Причину заборони в`їзду до України не назвали, а тільки пояснили, що депортують назад до Європу літаком о 6-й годині ранку в неділю. Протримали пана Ланґе в кімнаті для нелегальних мігрантів близько 10 годин, при цьому харчі і воду йому не пропонували, але «милосердно» випускали, щоб він сам міг купити собі напої. Лише після наполегливого втручання представників урядів Німеччини і Бельгії прикордонники аеропорту «Бориспіль» його відпустили, назвавши затримання «непорозумінням». То чим же, спитаймо, так не догодив нинішній українській владі керівник українського представництва Німецького фонду Конрада Аденауера Ніко Ланґе, що вона пішла на міжнародний скандал?

Знайти відповідь на це запитання буде не складно, якщо пригадати, що на початку червня пан Ланґе дав інтерв`ю «Німецькій хвилі» з несхвальними для команди Януковича оцінками, а наприкінці травня він підготував критичну доповідь про перші 100 днів нового президента України. Чого варта сама тільки назва цього документа: «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією»! (Переклад доповіді з німецького українською читайте тут).

У своїй доповіді Ніко Ланґе намалював дуже непривабливу картину нинішніх українських реалій. Він, зокрема, написав, що протягом перших же тижнів після перемоги Віктора Януковича невеликій групі осіб, близьких до президента та прем`єр-міністра Азарова, вдалося захопити контроль над країною.

Формування нового уряду на чолі з Азаровим базувалося на новому законі, що дозволив об`єднуватися в коаліцію не тільки фракціям, а й окремим депутатам, зазначається в доповіді. При цьому більшість українських і зарубіжних експертів вважають, що зміна регламенту Верховної Ради і, як наслідок, формування коаліції є антиконституційними – наголошує керівник українського представництва Німецького фонду.

Далі пан Ланґе пише, що лише за кілька тижнів відбувся відчутний відкат до старих авторитарних шаблонів часів Кучми. Суди і державні органи відкрито приймають рішення відповідно до політики нової влади. Генпрокуратура дозволяє використовувати себе для дискредитації опозиції.

Потім зарубіжний експерт критикує в своїй доповіді новий український уряд. Кабмін переважно складається із спонсорів Партії регіонів і їх представників, які, очевидно, чекають віддачі від своїх «інвестицій», - зазначається в доповіді.

Акцентує увагу пан Ланґе також на тій негативній обставині, що український парламент практично втратив своє значення. Для того, щоб ратифікувати угоду про Чорноморський флот і затвердити бюджет, знадобилося лише 8 хвилин, наголошується в документі.

Також у доповіді розповідається в критичному контексті, що нова влада скасувала місцеві вибори, раніше призначені на 30 травня. Ще про те, що Генпрокуратура відновила проти Юлії Тимошенко стару кримінальну справу, яку було закрито ще 2005 року. Про наступ на свободу слова в Україні – зокрема, про звернення каналів «1+1» і «СТБ» у зв`язку з цензурою і про заяву «Репортерів без кордонів». Ще про обмеження, які вводть влада, на свободу мітингів і зборів, з цитуванням фрази голови МВС Могильова, мовляв, «опозиція може протестувати на якомусь великому полі за містом».

Критично оцінив пан Ланґе в своїй доповіді і відносини нового українського керівництва з Кремлем, зазначаючи посилення залежності України від Росії. Крім того, він висловив свій великий сумнів щодо спроможності української влади провести обіцяні реформи.

Особливо в цьому плані команді Януковича, мабуть, не сподобалося те місце в доповіді зарубіжного експерта, де йдеться про відносини України з МВФ. Новий уряд України, ймовірно, спробує зіграти на непослідовності МВФ і хоче одержати кредит без проведення широкомасштабних реформ, пише Ланґе.

Складаючи загальну характеристику процесів, що відбуваються останнім часом в Україні, експерт зазначає, що тандем Януковича-Азарова застосовує авторитарний, типовий пострадянський адміністративний стиль управління. «Схоже на те, що Янукович і невелика група людей, близьких до Фірташа, Льовочкіна й інших, швидко і рішуче реалізує план, який має на меті забезпечити корпоративні інтереси спонсорів Партії регіонів і на довгий час гарантувати їх владу в Україні», - резюмує Ланґе.

Звісно, такі висновки іноземних експертів, що працюють, до того ж уже чималий час безпосередньо в Україні, виявилися сильно не до душі новій владі. До речі, Ганна Герман в недільному інтерв`ю на телеканалі ТВi висловила думку, що в Європі не знають про справжнє становище в Україні, тому що вони не вивчають обстановку самі безпосередньо. «Коли експерти роблять свої висновки на інформації, яку вони не одержували самі безпосередньо, я завжди в таких випадках кажу: приїжджайте в Україну, дивіться, аналізуйте, звіряйте і тоді робіть висновки», - заявила вона. Це Ганна Герман так парирувала висновок доповідачів ПАРЕ, які констатували відкат України в дотриманні демократичних свобод. Але, виходить, Ганна Миколаївна не обізнана, що в Києві вже кілька років працює, зокрема, представництво Німецького фонду Конрада Аденауера на чолі з Ніко Ланґе?..

Між іншим, такий необгрунтований докір в бік ПАРЄ, озвучений заступником адміністрації Президента, також є зухвалістю. І така заява Герман може стати причиною ще одного міжнародного скандалу.

Мало того, претензії Україні після згаданого інтерв`ю Ганни Герман можуть висунути не тільки в Європі, а й у США. Зокрема, вона заявила, що президент Віктор Янукович і президент Барак Обама дуже схожі один на одного.

«Може, тому що і той, і інший зробили самі себе. І вони мають приблизно однаково важкий шлях. Може, Янукович мав трохи важчий шлях до кар`єри, ніж Обама. Але їх дитинство дуже схоже, і те, як вони боролися за своє існування. Вони дуже схожі", - сказала Ганна Герман. «І, можливо, саме тому вони з першого півслова порозумілися. Я бачила, як спалахнули їх погляди при їх контакті», - додала заступник голови адміністрації президента.

Звичайно, для Януковича таке порівняння є втішним. Проте чи сприймуть його схвально в США і, зокрема, сам американський президент – це вже, м`яко кажучи, велике питання. Крім того, можна помітити, що логіка Герман дуже «кульгає». Якщо вже Віктор Янукович і схожий на котрогось з американських президентів, то це не Барак Обама, а Джордж Буш (молодший), який запам`ятався своїми численними неграмотними висловами («бушизмами»), - на те саме страждає і нинішній Президент України.

Треба сказати, що зазначені заяви і дії нової української влади щодо представників демократичних держав не можуть не мати відповідних наслідків. Причому, «перша ластівка» вже прилетіла з Європи.

Зокрема, в понеділок Німеччина жорстко розкритикувала Україну за інцидент з Ніко Ланґе в аеропорту «Бориспіль». «Відмінити заборону в`їзду вдалося тільки після втручання федерального уряду», - повідомила «Німецька хвиля» з посиланням на спікера уряду Крістофа Штегманса. За словами спікера, німецький уряд має намір в майбутньому пильно стежити за діями українських властей в цій справі, а зараз вимагає розслідування інциденту.

Певної пікантності додає до цього, дедалі сильнішого скандалу ще і та обставина, що Янукович збирається найближчим часом зробити візит до Німеччини. Цікаво, що він розповість канцлерові Німеччини Ангелі Меркель про небажання впускати до України Ніко Ланґе і про вкрай негативні висновки щодо нової української влади у зазначеній доповіді цього аналітика?..

Гірше того... Чи не вийде так, що Ангела Меркель не захоче зустрічатися з Віктором Януковичем? І це буде знаком того, що нинішній український президент одержить статус невиїзного, як вже було з Кучмою, коли приймати його відмовлялися кращі президентські й королівські двори Америки і Європи?..

Юрій Глухов