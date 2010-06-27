Голову німецького фонду вночі випустили з аеропорту

Україна дозволила в`їзд керівнику українського представництва Німецького фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ, якому з 14.00 вчорашнього дня не дозволяли в`їзд до країни. Н.ЛАНГЕ впустили в Україну сьогодні вночі близько 00.30.

Про це УНІАН повідомив сам Н.ЛАНГЕ.

Він зазначив, що проблему вдалося вирішити завдяки сприянню посольств Німеччині та Бельгії.

Разом із цим Н.ЛАНГЕ зазначив, що інцидент представниками української сторони офіційно було названо непорозумінням.

«Зараз я вже в Україні, офіційно мені заявили те, що мене не пускали в Україну, було непорозумінням», - сказав Н.ЛАНГЕ.

На даний момент із української сторони не було ніяких офіційних коментарів із приводу інциденту.

Як повідомляв УНІАН, керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Н.ЛАНГЕ у суботу не пустили в Україну.

Фонд Конрада Аденауера є міжнародним демократичним фондом, який створено Християнсько-демократичним союзом - правлячою політичною партією Німеччини.

27 травня в своїй аналітичній статті (англ.) «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції та зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні Фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди нового президента Віктора ЯНУКОВИЧА та зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.