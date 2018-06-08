Обурення Мазепою: невігластво чи безбожність?

Православ’я на українських землях – немислиме без імені гетьмана Івана Мазепи. Тільки невіглас або людина, дуже далека від православної віри, може заперечувати його визначальну роль в духовному відродженні України в епоху пізнього середньовіччя, а тим більше обурюватися тим, що вулиця в Києві носить його ім’ям. Подаємо перелік храмів, які збудував або відновив Мазепа (джерело дивіться тут)

Церковні споруди, що були збудовані, реставровані або оздоблені коштом Івана Мазепи

1. Києво-Печерська Лавра:

• південно-західна башта (башта Івана Кущника, від назви церкви, яку там хотіли відкрити на честь патрона Івана Самойловича; побудована 1696 р.)

• південна (Часова чи Годинникова, бо в ній до 1818 р. був годинник)

• північна (Малярна, бо там містилася малярна майстерня)

• східна (Онуфрієвська – від церкви св. Онуфрія, або Палатна, бо тут містилися палати І.Мазепи) (1698-1701)

д) Церква Різдва Богородиці (1696)

2. Микільська лікарняна церква (кін.1690-х)

3. Трапезна Покрови Богородиці (кін.1690-х)

4. Вознесенська церква (1701-1705)

7. Богоявленський собор (1693)

10. Дзвінниця Пустинно-Миколаївського монастиря (др. пол. 1690-х)

11. Церква Живоначальної Трійці у Батурині (1692)

12. Церква Св. Миколи у Батурині

13. Воскресенська церква в Батурині

14. Церква Покрови Богородиці в Батурині

15. Собор Вознесіння Господнього Бахмацького монастиря

16. Успенська церква Глухівського монастиря (1692)

17. Трапезна та дзвінниця Глухівського монастиря

21. Церква Пресвятої Богородиці Домницького Різдвяно-Богородицького монастиря (1696)

22. Церква Петра і Павла в с. Іванівському (поч.1700-х)

23. Церква Покрови Пресвятої Богородиці на Січі (1693)

24. Дерев’яний храм Св. Іоанна Предтечі Кам’янського Успенського монастиря

25. Церква Покрови Пресвятої Богородиці Батуринського Крупицького монастиря (поч. 1700-х)

27. Трапезна церква Лубенського Мгарського монастиря

28. Дерев’яний храм в ім’я Воскресіння Христового в Любечі

29. Мурована Воскресенська церква в Любечі

30. Собор Св.Миколая Макошинського Миколаївського монастиря

31. Церква в с.Мохнатин (1692), тут є іконостас з гербом І.Мазепи

32. Церква Пресвятої Богородиці у Новобогородицьку (1688)

34. Дерев’яна церква в с.Прачі

35. Дерев’яна церква Св. Іоанна Хрестителя

36. Петропавлівська церква в Рудні (закладна дошка від 10 травня 1698 р.)

38. Церква Св. Івана Євангеліста з вівтарем у Чернігові

39. П’ятницька церква в Чернігові

41. Церква Івана Предтечі в Чернігові

42. Трапезна з двокупольним храмом Усіх Святих у Чернігові

43. Микільська церква у Білій Церкві (1706)

44. Братський Богоявленський монастир

Перелік складено за матеріалами О. Ковалевської та С. Павленка, сайт "Ім`я Івана Мазепи"