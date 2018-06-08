Обурення Мазепою: невігластво чи безбожність?

Обурення Мазепою: невігластво чи безбожність?

15:47, 23 липня 2010
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Православ’я на українських землях – немислиме без імені гетьмана Івана Мазепи. Тільки невіглас або людина, далека від віри, може заперечувати його визначальну роль у духовному відродженні України... Перелік храмів, які збудував Мазепа

Православ’я на українських землях – немислиме без імені гетьмана Івана Мазепи. Тільки невіглас або людина, дуже далека від православної віри, може заперечувати його визначальну роль в духовному відродженні України в епоху пізнього середньовіччя, а тим більше обурюватися тим, що вулиця в Києві носить його ім’ям. Подаємо перелік храмів, які збудував або відновив Мазепа (джерело дивіться тут)

Церковні споруди, що були збудовані, реставровані або оздоблені коштом Івана Мазепи

1. Києво-Печерська Лавра:

А) Троїцька надбрамна церква(1106-1108; перебудови XVII-XX ст.)відновлена коштом І.Мазепи

Б) Успенський собор(1073-1089; перебудова XVII-XVIII ст.)відновлений коштом І.Мазепи (1690) + подарунки

В) Церква Всіх святих над Економічною брамою(1696-1698)побудована коштом І.Мазепи

Г) Кам’яний мур(1696-1701)будувався коштом І.Мазепи

• південно-західна башта (башта Івана Кущника, від назви церкви, яку там хотіли відкрити на честь патрона Івана Самойловича; побудована 1696 р.)

• південна (Часова чи Годинникова, бо в ній до 1818 р. був годинник)

• північна (Малярна, бо там містилася малярна майстерня)

• східна (Онуфрієвська – від церкви св. Онуфрія, або Палатна, бо тут містилися палати І.Мазепи) (1698-1701)

д) Церква Різдва Богородиці (1696)

2. Микільська лікарняна церква (кін.1690-х)

3. Трапезна Покрови Богородиці (кін.1690-х)

4. Вознесенська церква (1701-1705)

6. Микильський собор(1690-1696)

7. Богоявленський собор (1693)

8. Софіївський собор у Києві(1697-1700)

9. Дзвінниця та мури Софієвського монастиря у Києві(1699-1707)

10. Дзвінниця Пустинно-Миколаївського монастиря (др. пол. 1690-х)

11. Церква Живоначальної Трійці у Батурині (1692)

12. Церква Св. Миколи у Батурині

13. Воскресенська церква в Батурині

14. Церква Покрови Богородиці в Батурині

15. Собор Вознесіння Господнього Бахмацького монастиря

16. Успенська церква Глухівського монастиря (1692)

17. Трапезна та дзвінниця Глухівського монастиря

18. Успенська мурована трапезна церква Густинського монастиря

19. Мала трапезна церква Густинського монастиря

20. Покровська церква в с.Дігтярівці Новгородсіверського району Чергігівської області (1708-1709 або1710)

21. Церква Пресвятої Богородиці Домницького Різдвяно-Богородицького монастиря (1696)

22. Церква Петра і Павла в с. Іванівському (поч.1700-х)

23. Церква Покрови Пресвятої Богородиці на Січі (1693)

24. Дерев’яний храм Св. Іоанна Предтечі Кам’янського Успенського монастиря

25. Церква Покрови Пресвятої Богородиці Батуринського Крупицького монастиря (поч. 1700-х)

26. Храм Преображения Господня Лубенського Мгарського монастиря

27. Трапезна церква Лубенського Мгарського монастиря

28. Дерев’яний храм в ім’я Воскресіння Христового в Любечі

29. Мурована Воскресенська церква в Любечі

30. Собор Св.Миколая Макошинського Миколаївського монастиря

31. Церква в с.Мохнатин (1692), тут є іконостас з гербом І.Мазепи

32. Церква Пресвятої Богородиці у Новобогородицьку (1688)

33. Вознесенський собор у Переяславі(1700)

34. Дерев’яна церква в с.Прачі

35. Дерев’яна церква Св. Іоанна Хрестителя

36. Петропавлівська церква в Рудні (закладна дошка від 10 травня 1698 р.)

37. Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові(1679-1695)

38. Церква Св. Івана Євангеліста з вівтарем у Чернігові

39. П’ятницька церква в Чернігові

40. Борисо-Глібський кафедральний собор в Чернігові

41. Церква Івана Предтечі в Чернігові

42. Трапезна з двокупольним храмом Усіх Святих у Чернігові

43. Микільська церква у Білій Церкві (1706)

44. Братський Богоявленський монастир

45. Михайлівський Золотоверхий монастир в Києві

46. Корпус Києво-Могилянської академії(1703)

47. Чернігівський колегіум(1701-1702)

 

48. Хрестовоздвижениський собор Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря(1689-1709)

Перелік складено за матеріалами О. Ковалевської та С. Павленка, сайт "Ім`я Івана Мазепи" 

 

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