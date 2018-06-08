Обурення Мазепою: невігластво чи безбожність?
Православ’я на українських землях – немислиме без імені гетьмана Івана Мазепи. Тільки невіглас або людина, далека від віри, може заперечувати його визначальну роль у духовному відродженні України... Перелік храмів, які збудував Мазепа
Православ’я на українських землях – немислиме без імені гетьмана Івана Мазепи. Тільки невіглас або людина, дуже далека від православної віри, може заперечувати його визначальну роль в духовному відродженні України в епоху пізнього середньовіччя, а тим більше обурюватися тим, що вулиця в Києві носить його ім’ям. Подаємо перелік храмів, які збудував або відновив Мазепа (джерело дивіться тут)
Церковні споруди, що були збудовані, реставровані або оздоблені коштом Івана Мазепи
1. Києво-Печерська Лавра:
|а) Троїцька надбрамна церква (1106-1108, перебудови XVII-XX ст.) відновлена коштом Мазепи
|б) Успенський собор (1073-1089, перебудова XVII-XVIII ст.)відновлений коштом Мазепи (1690)
|в) Церква Всіх Святих над Економічною брамою (1696-1698)побудована коштом Мазепи
|г) Кам’яний мур (1696-1701) будувався коштом Мазепи
• південно-західна башта (башта Івана Кущника, від назви церкви, яку там хотіли відкрити на честь патрона Івана Самойловича; побудована 1696 р.)
• південна (Часова чи Годинникова, бо в ній до 1818 р. був годинник)
• північна (Малярна, бо там містилася малярна майстерня)
• східна (Онуфрієвська – від церкви св. Онуфрія, або Палатна, бо тут містилися палати І.Мазепи) (1698-1701)
д) Церква Різдва Богородиці (1696)
2. Микільська лікарняна церква (кін.1690-х)
3. Трапезна Покрови Богородиці (кін.1690-х)
4. Вознесенська церква (1701-1705)
|6. Микільський собор (1690-1696)
7. Богоявленський собор (1693)
|8. Софіївський собор у Києві (1697-1700)
|9. Дзвінниця та мури Софіївського монастиря в Києві (1699-1707)
10. Дзвінниця Пустинно-Миколаївського монастиря (др. пол. 1690-х)
11. Церква Живоначальної Трійці у Батурині (1692)
12. Церква Св. Миколи у Батурині
13. Воскресенська церква в Батурині
14. Церква Покрови Богородиці в Батурині
15. Собор Вознесіння Господнього Бахмацького монастиря
16. Успенська церква Глухівського монастиря (1692)
17. Трапезна та дзвінниця Глухівського монастиря
|18. Успенська мурована трапезна церква Густинського монастиря
|19. Мала трапезна церква Густинського монастиря
|20. Покровська церква в с.Дігтярівці Новгород-Сіверського району Чернігівської області (1708-1709 або1710)
21. Церква Пресвятої Богородиці Домницького Різдвяно-Богородицького монастиря (1696)
22. Церква Петра і Павла в с. Іванівському (поч.1700-х)
23. Церква Покрови Пресвятої Богородиці на Січі (1693)
24. Дерев’яний храм Св. Іоанна Предтечі Кам’янського Успенського монастиря
25. Церква Покрови Пресвятої Богородиці Батуринського Крупицького монастиря (поч. 1700-х)
|26. Храм Преображения Господня Лубенського Мгарського монастиря
27. Трапезна церква Лубенського Мгарського монастиря
28. Дерев’яний храм в ім’я Воскресіння Христового в Любечі
29. Мурована Воскресенська церква в Любечі
30. Собор Св.Миколая Макошинського Миколаївського монастиря
31. Церква в с.Мохнатин (1692), тут є іконостас з гербом І.Мазепи
32. Церква Пресвятої Богородиці у Новобогородицьку (1688)
|33. Вознесенський собор у Переяславі (1700)
34. Дерев’яна церква в с.Прачі
35. Дерев’яна церква Св. Іоанна Хрестителя
36. Петропавлівська церква в Рудні (закладна дошка від 10 травня 1698 р.)
|37. Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові(1679-1695)
38. Церква Св. Івана Євангеліста з вівтарем у Чернігові
39. П’ятницька церква в Чернігові
|40. Борисоглібський кафедральний собор у Чернігові
41. Церква Івана Предтечі в Чернігові
42. Трапезна з двокупольним храмом Усіх Святих у Чернігові
43. Микільська церква у Білій Церкві (1706)
44. Братський Богоявленський монастир
|45. Михайлівський Золотоверхий монастир в Києві
|46. Корпус Києво-Могилянської академії (1703)
|47. Чернігівський колегіум (1701-1702)
|48. Хрестовоздвиженський собор Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря (1689-1709)
Перелік складено за матеріалами О. Ковалевської та С. Павленка, сайт "Ім`я Івана Мазепи"