Десант «пенсіонерів» з Голлівуда в Києві: вони знають, що подобається людям (фоторепортаж)

Сільвестр Сталлоне презентував у Києві свій новий пригодницький бойовик «Нестримні». Свій у повному розумінні слова: у картині з бюджетом в 80 мільйонів доларів Рембо – і автор сценарію, і режисер.

Київський візит «старих шкап» з усесвітньо відомої фабрики мрій був обставлений з голлівудським розмахом. Заїжджі зірки зайняли кращі номери в «Прем`єр Паласі», а сам Сталлоне, за даними “Комсомольської правди в Україні ”, оселився в президентському номері, де під час своїх візитів до Києва любить зупинятися Філіпп Киркоров.

Прес-конференцію гостей затримали десь на півгодини. Як пояснили організатори, через те, що в зал набилися кількасот журналістів, тож дорогу «винуватцям події» довелося прокладати мало не «по головах» преси.

Сюжет нового кіношедевру мало чим відрізняється від уже баченого на екрані «махалова» за участю Сталлоне. Такий собі райський острівець в Латинській Америці і лиходій-диктатор, який ним править. На додачу до цього втілення всесвітнього зла – армія «бодігардів». Вибухи, бійки, свист куль над головою – без ліку. І, ясна річ, беззастережна перемога добра над злом у фіналі. Незгодні з пацифістськими переконаннями рятувальників світу прикрашають перемогу справедливості тілами різного ступеня зіпсованості.

Автор упевнено заявив, що це – розважальне кіно, яке подобається людям. «Я знаю, що подобається людям і даю їм те, що вони хочуть».

Шварценеггер, Брюс Вілліс, Міккі Рурк, Дольф Лунгрен, Джейсон Стетхем, Джет Лі. До речі, в оригіналі назва фільму звучить значно краще: «The Expendables» - витратні матеріали або, якщо хочете, «пристрої разового застосування», тож картину логічніше було б назвати «Гарматне м`ясо», що втім не заважає «багаторазовому» Сталлоне ось уже 40 років на екранах просувати світ до загального щастя важкими копняками.

«Залізний Арні» - у миру губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер знявся лише в епізодичній ролі, та й то, з чуток, його довго умовляли. Зате зіграв він самого себе, та ще і одержав від партнерів по екрану «пророцтво»: збирається, мовляв, стати президентом.

До речі, в планах Сталлоне – мінімум два продовження «Нестримних». Мабуть, щоб встигнути «по останньому разу» витягти на екрани тих «старих шкап», яких не вдалося умовити знятися в першому фільмі.