На Шулявці з`явилися мародери
Шулявський ринок – після пожежі. Всюди на території, де торгували тим, що у нас делікатно називають товарами з Європи, з пожадливими очима копошаться ті, хто вишукує ще придатні у побуті речі...
Сьогодні в районі станції метро «Шулявська» панує стійкий запах плавленої пластмаси. На землі неприбране розбите скло, обпалені кросівки, кіоск, який ще вчора торгував собачим кормом, висипав свої сухі різноколірні нутрощі на прохожую частину. У іншій лавці виготовлялися ключі, але вчорашня НП показала, що вогню підвладно і залізо: цілі ряди заготовок стали краплями металу. На місці події неквапливо трудяться люди – в основному це робітники, котрі розчищають завали. В`єтнамські торговці відносять стопки обгорілих джинсів; з-під чорних завалів там, де ще вчора було робоче місце, продавщиця дістає кілька пар цілих шкарпеток.
|Чимало одягу не згоріло, але було попсовано вогнем
|Інтернаціональні торговці вичищали зі згарища що в кого вціліло
|Із згарища виймали “підсмажені” шкарпетки і гаманці...
|Чимало українців, арабів та китайців залишилися без роботи
– Ми хотіли допомогти охороні загасити пожежу, – каже один з них, що відрекомендувався Саїдом. – Але нам не дала міліція. Чекали пожежників, та поки вони приїхали, уже багато згоріло. Усе вибухало, павільйони горіли зі швидкістю світла. Був би вогнегасник, можна було б щось зробити. Приїхало двадцять чотири пожежні машини. Гасили згори, з мосту, а я кажу, блін, як гасити згори, якщо горить ізсередини. І вода в них швидко закінчилася...
– Пожежа почалася абсолютно раптово, – каже Ольга Петрівна. – Спалахнуло з боку кафе, від будівлі метро. Одразу зачепило другий поверх, і пішло-поїхало.
До вчорашнього дня Ольга Петрівна торгувала нижньою білизною, але інтимні мережива в лічені хвилини стали поживою для вогню. Тепер у неї одна турбота – куди далі піти працювати.
|Сумні торговці “на припічку”
|Від ринку майже нічого не залишилось
|Натомість з’явилася робота для спеціалістів з “зачистки”, які спокійно можуть покурити на місці, де вчора був ринок
Що ж до умисного підпалу, ми подзвонили Лесеві Вахнію, активісту Української республіканської партії – тому, хто недавно організовував виступи проти чорношкірих торговців на Шулявці.
– Це не я підпалив ринок. Звичайно, ми виступали проти цього базару, і деякі ЗМІ назвали нас расистами, але це не так. Власне, про що ми говорили на нашій акції? Ми казали, що на цьому ринку панує антисанітарія, що там працює багато тих, хто перебуває в Україні нелегально, що там продають гуманітарну допомогу. Ми також казали, що міст – стратегічний об`єкт, і поруч із ним така діяльність може призвести до плачевних наслідків. І в чому ми не мали рації? Правоохоронні органи можуть запитати мене про подію, і я чекаю виклику, але я тут ні до чого.
Антон Зікора, фото Дмитра Стаховського