На Шулявці з`явилися мародери

Сьогодні в районі станції метро «Шулявська» панує стійкий запах плавленої пластмаси. На землі неприбране розбите скло, обпалені кросівки, кіоск, який ще вчора торгував собачим кормом, висипав свої сухі різноколірні нутрощі на прохожую частину. У іншій лавці виготовлялися ключі, але вчорашня НП показала, що вогню підвладно і залізо: цілі ряди заготовок стали краплями металу. На місці події неквапливо трудяться люди – в основному це робітники, котрі розчищають завали. В`єтнамські торговці відносять стопки обгорілих джинсів; з-під чорних завалів там, де ще вчора було робоче місце, продавщиця дістає кілька пар цілих шкарпеток.

Але трапляється тут і зовсім інша публіка. Повсюди на території, яка торгувала тим, що в нас делікатно називають товарами з Європи, з пожадливими очима копошаться ті, хто вишукує ще придатні в побуті речі. Один мужик уподобав майже цілі черевики, його «колега», нагледівши собі злегка підпалений гаманець, енергійно заховала його у своїй сумці. Інша жінка намагається її зупинити:

– Що ви там шукаєте, це моя точка, – каже продавщиця, але потім відчайдушно махає рукою. – Гаразд, беріть усе. Уже не шкода.

Головний сумний підсумок пожежі: кілька десятків, а то й сотень людей залишилося без роботи. Серед них – група йорданців.

– Ми хотіли допомогти охороні загасити пожежу, – каже один з них, що відрекомендувався Саїдом. – Але нам не дала міліція. Чекали пожежників, та поки вони приїхали, уже багато згоріло. Усе вибухало, павільйони горіли зі швидкістю світла. Був би вогнегасник, можна було б щось зробити. Приїхало двадцять чотири пожежні машини. Гасили згори, з мосту, а я кажу, блін, як гасити згори, якщо горить ізсередини. І вода в них швидко закінчилася...

– Пожежа почалася абсолютно раптово, – каже Ольга Петрівна. – Спалахнуло з боку кафе, від будівлі метро. Одразу зачепило другий поверх, і пішло-поїхало.

До вчорашнього дня Ольга Петрівна торгувала нижньою білизною, але інтимні мережива в лічені хвилини стали поживою для вогню. Тепер у неї одна турбота – куди далі піти працювати.

Люди, що проходять повз спалений ринок, лають власті та правоохоронні органи: «Адже це вже не вперше горить. І ще горітиме, бо навіть не посадили нікого за минуле». Звичайно, зараз важко будь-кому довести, що подія не була умисним підпалом, але в нас склалося саме таке враження, адже полум`я спалахнуло, коли там ще було повно людей. Хоча нам як неспеціалістам важко сказати, коли саме краще підпалювати ринки. У МНС заявили, що початок пожежі слід шукати в торгових наметах ПП «Ольга+М», звідки вогонь поширився на ряди ринку "Каштан" (ТОВ «Амаркорд-Олексій”) і кафе «Ремі».

Одне слово, зрозуміло тільки те, що вогонь пішов з боку будівлі метро, але щодо того, де саме зародився, виникають різночитання. Одні кажуть, що спочатку зайнялося кафе «Релакс» на другому поверсі будівлі метрополітену, інші стверджують, що «самі бачили, як спалахнув вогонь біля будівлі магазину «Тканини». І все ніби почалося з того, що місцеві продавці за сталою звичкою спалювали сміття в коробці поруч із рундуками. Ми зайшли в «Тканини»: магазин виявився практично незайманим «червоним півнем», але його вразила інша стихія. Учора на другий поверх лили воду, і вона досі стікає зі стелі закладу. Місцеві продавщиці запевнили нас, що ніякого сміття вони в понеділок не спалювали, адже їм теж від того, що сталося, не солодко: крамницю надовго виведено з ладу. Начальства в кафе «Релакс» ми на місці не знайшли, тому вирішили залишити з`ясування причин займання тому, хто має цим займатися за службовим обов`язком.

Що ж до умисного підпалу, ми подзвонили Лесеві Вахнію, активісту Української республіканської партії – тому, хто недавно організовував виступи проти чорношкірих торговців на Шулявці.

– Це не я підпалив ринок. Звичайно, ми виступали проти цього базару, і деякі ЗМІ назвали нас расистами, але це не так. Власне, про що ми говорили на нашій акції? Ми казали, що на цьому ринку панує антисанітарія, що там працює багато тих, хто перебуває в Україні нелегально, що там продають гуманітарну допомогу. Ми також казали, що міст – стратегічний об`єкт, і поруч із ним така діяльність може призвести до плачевних наслідків. І в чому ми не мали рації? Правоохоронні органи можуть запитати мене про подію, і я чекаю виклику, але я тут ні до чого.

Антон Зікора, фото Дмитра Стаховського