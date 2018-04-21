Регіонали переодяглися в помаранчеве і ходили вулицями з червоними язиками
А можна було подарувати Жванії квиток до Грузії, Тимошенко принести куленепробив-ну косу на голову, а Луценку – навчальний посібник з боротьби самбо. Але у регіоналів поки що замало завзяття і креативу...
Погодьтеся, якщо в анонсі Партії Регіонів зазначено, що вона збирається провести акцію з використанням театралізованої групи, то це вже не стільки політичний, скільки культурний захід. А тому ми з великим задоволенням вирушили оцінювати їх «креатив», адже дотепний вуличний перфоманс, – не найсильніший коник Партії регіонів.
Акція протесту «проти безвідповідальних заяв високопоставлених чиновників з Секретаріату Президента» почалася о десятій ранку під дверима Генпрокуратури. Кількасот молодих регіоналів з`явилися в десятій на вулиці Різницькій із спеціальними «мітлами». У цих-то «мітлах» і полягав весь «креатив». Річ у тому, що «мітли» були перевернутими хрестами, до яких були прибиті червоні язики.
|Тому тут панував дух комсомольського заходу
Хомутинник повідомив своїх прихильників, що генпрокурора на місці не було, оскільки він перебував на терміновій зустрічі в Адміністрації Президента, і регіонали рушили на Банкову. Дорогою десяток одягнених в помаранчеві жеківські лейбики підмітали вулиці Липок. Біля будинку президентської адміністрації вони зупинилися і почали мітингувати. Власне кажучи, на цьому акцію можна вважати завершеною.
|Задумка була непогана
Антон Зікора Фото Дмитра Стаховського
Фото Дмитра Стаховського