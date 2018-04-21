Регіонали переодяглися в помаранчеве і ходили вулицями з червоними язиками

Погодьтеся, якщо в анонсі Партії Регіонів зазначено, що вона збирається провести акцію з використанням театралізованої групи, то це вже не стільки політичний, скільки культурний захід. А тому ми з великим задоволенням вирушили оцінювати їх «креатив», адже дотепний вуличний перфоманс, – не найсильніший коник Партії регіонів.

Акція протесту «проти безвідповідальних заяв високопоставлених чиновників з Секретаріату Президента» почалася о десятій ранку під дверима Генпрокуратури. Кількасот молодих регіоналів з`явилися в десятій на вулиці Різницькій із спеціальними «мітлами». У цих-то «мітлах» і полягав весь «креатив». Річ у тому, що «мітли» були перевернутими хрестами, до яких були прибиті червоні язики.

Мітинговці з плакатами: «Язики як помело в президентському кубло!», «Языком молоть – не страну строить!» почали підмітати перед ГПУ асфальт і вигукувати: «Чиновників-провокаторів у відставку!», «Провокаторів під суд!»

Власне, молоді регіонали висловлювали незадоволення заявою керівника Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерія Гелетея про підготовку замахів на опозиційних політиків – Жванію, Луценка, Тимошенко. Тим часом п`ять нардепів від ПР передали звернення на адресу Генпрокурора з вимогами негайно розібратися у фактах, викладених в заяві. Молоді регіонали також вимагали від Генеральної прокуратури дати правову оцінку діям представників Секретаріату Президента і, якщо ці факти не підтвердяться, притягти їх до кримінальної відповідальності. Принаймні, про це заявив депутат-регіонал Віталій Хомутинник.

Хомутинник повідомив своїх прихильників, що генпрокурора на місці не було, оскільки він перебував на терміновій зустрічі в Адміністрації Президента, і регіонали рушили на Банкову. Дорогою десяток одягнених в помаранчеві жеківські лейбики підмітали вулиці Липок. Біля будинку президентської адміністрації вони зупинилися і почали мітингувати. Власне кажучи, на цьому акцію можна вважати завершеною.

УНІАН оцінив минулий захід на «трійку» за п’ятибальною шкалою. Звичайно, добре, що Партія регіонів узялася за перфоманси – такі акції роблять суспільство веселішим і розкутішим, але все було якось дидактично і казенно. Тільки уявіть, що влаштували б у такій ситуації «Пора» або «Братство», організації, що з`їли на таких акціях не один собачий розплідник. Думаю, мінімум, що вони могли б зробити, це подарувати Жванії квиток до Грузії, Тимошенко принесли б куленепробивну косу на голову, а Луценко – навчальний посібник з боротьби самбо – самооборони без зброї. Ну, це так, що перше на думку спало, в цілому ж, як було сказано, це добре, що біло-блакитні взялися за перфоманси. Диви, років за десять-п`ятнадцять щось почне виходити...