Шоу «Холостяк»: «родове гніздо» Наді виявилося зйомною квартирою

Одна з учасниць шоу «Холостяк» на СТБ – примхлива Надя приймала “холостяка” у «батьківському домі» з циганським хором («А циганская дочь за любімим в ночь…), показувала йому свої фото у своїй власній спальні.

Дім, обставлений різьбленими меблями та прикрашений ліпниною, цілком відповідав іміджу Надії, яка неодноразово наголошувала на своїй «голубій» крові. Її батьки також старанно «ліпили» з себе благородних дворян. І що ж? Варто було на УНІАНІ з’явитися думці «Холостяк» - шоу, що закохує, чи розчаровує?», - як у коментарях один із глядачів шоу або, швидше за все, людина, причетна до знімального процесу, раптом виставляє цікаве посилання на опис та фото квартири в Чернівцях, яка подобово здається в оренду.

У кожного, хто бачив епізод знайомства “холостяка” Максима Чмерковського з батьками Наді, не виникне жодних сумнівів, що ця чотирикімнатна квартира і є тим самим «дворянським гніздом», де нібито живе Надія з батьками.

Щоб остаточно в цьому переконатися, телефоную власникові квартири, його номер вказаний на квартирному сайті. Цікавлюся розміщенням чотирьох осіб на наступні вихідні й ціною.

На дві доби – 150 доларів, а якщо на три – буде по 70 за добу, каже дядько. Я іду ва-банк і кажу: «Це ж у вас “Холостяка” знімали?»

Пауза.

«То ви й це вже знаєте?», - питає господар.

«Знаю, - відповідаю я. - А холостяка у квартирі забезпечите?»

«Та нащо вам той холостяк – своїх таких он повно», - жартує дядько.

«Бачите, яка популярність тепер у вашої квартири, - кажу я».

«Якби я цим користувався, то ви б мені вже платили по 300 доларів, - парирує дядько»…

Цікаво, чому канал СТБ не знімав «домашню» сцену в справжньому Надиному домі? Помешкання дівчини не відповідало її «графському» іміджу? Або це такий «формат», де все від початку несправжнє, тоді, ймовірно, і квартири інших претенденток, де вони «в себе вдома» зворушливо приймали майбутнього нареченого – також «липові», а всі їхні родичі – просто актори...

Антоніна Лесич, MANDRY