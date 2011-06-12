«Холостяк» – шоу, яке закохує чи розчаровує?

«Холостяк» – «шоу, яке закохує», перетворилося на шоу, яке розчаровує. Фінал телевізійного проекту розчарував глядачів, бо шоу врешті закінчилося пшиком.

Я про нього і зовсім нічого не знала, аж доки почула, що мої колеги дивляться це шоу, обговорюють красоти «холостяка». Увімкнула, подивилася і, треба сказати, початок інтригував: 25 дівчат з першого погляду закохалися у холостяка Максима Чмерковського. Ще б пак – вродливий одесит, який давно живе в Америці, має свій бізнес, бере участь у американських «танцях з зірками», танцює зі знаменитостями! Та в Америці він і близько не має тієї популярності, яку здобув після шоу «Холостяк» в Україні.

Спочатку на шоу було все – пристрасті, красиві місця в Карпатах, на Канарах, у Парижі, де знімалися епізоди. І щоразу в кінці схвильовані красуні, а перед ними – спітнілий і знервований холостяк, який мусить зробити непростий вибір – кого з дівчат залишити, а кого відправити додому...

«Ти що, у це віриш? - питав мене чоловік. Та це ж усе зрежисовано! Там нічого справжнього!»

Безумовно, я розуміла, що інтриги, фабула, побачення, зізнання, витребеньки – це все режисура, але почуття Максима і хвилювання дівчат у кінці кожного епізоду здавалися такими непідробними... І саме це, а також питання – хто ж усе-таки переможе і що буде далі, примушували щочетверга вмикати телевізор.

Фінал усе ближче – усіх негарних, не дуже розумних, нудних і агресивних «холостяк» уже відправив додому…

Цікаво, що ще в перших епізодах знайомства «холостяка» з дівчатами я подумала: «Бери Сашу і згортай шоу». Щоправда, її обличчя ще в перших епізодах здалося мені дуже знайомим, причому асоціації були смутно пов’язані з ресторанами в центрі Києва й підстаркуватими італійцями, котрі сидять там у супроводі таких «перекладачок з італійської мови».

На шоу дуже швидко стало зрозуміло, що Саша надзвичайно нудна і явно прагне вийти заміж за іноземця. Коли фінал був уже не за горами і серед претенденток на заміжжя залишилися Саша, Надя та Яна, стало зрозуміло, що шоу заходить в тупик. Яну Максим не міг обрати, бо чоловіки теоретично вважають, що такі порядні, усім задоволені, пухкенькі, добрі, сердечні й домашні жінки – найкращі, але обирають завжди щось кардинально протилежне. Обрати Надю – це треба бути повним ідіотом. Тобто вона з трьох, на мій смак, найвродливіша, до того ж недурна і буває дотепною. Але всі ці штучні викрутаси, розмови про її «дворянські крові», читання російських класиків біля каміна, істеричні нотки, стервізм… При цьому вона нібито журналістка, нібито пише дисертацію і нібито читала лекції десь там… Цікаво, це режисер шоу таке придумав чи вона сама? Ну, врешті, «холостяк» таки обрав Сашу.

«Ти ж, гадаю, не думаєш, що він одружиться з кимось із цих дівчат! Щось придумають, якось пояснять глядачам і розбіжаться», - знову каже мені чоловік.

Так воно й вийшло, але тут уже, здається, телеканалу забракло режисури, якої доти було надміру. Чи, може, забракло не режисури, а поваги до глядачів… Чи фінанси якось не так розподілили?..

Ось він, фінал: наші молодята цілуються, тішаться. Глядачам обіцяють розкішні одкровення на наступному шоу Анфіси Чехової, куди приїдуть дівчата, яких Максим не обрав, а також нарешті на запитання дівчат та ведучої відповість сам «холостяк». Кожному зрозуміло, що найцікавіші питання, на які мав би відповісти головний герой: чому він не одружується з Сашею, яку обрав? чи були у нього якісь стосунки ще з кимось із дівчат у проекті? чи припускає він, що такі відносини можуть тривати поза межами шоу? чому він не обрав Яну? І хоча б кілька щирих відповідей... Натомість наш «холостяк» не відповідає на жодне питання, прорікає якусь банальщину, біля нього щось бубонить Саша – що, мовляв, якось так вийшло, вони швидко зрозуміли, що не підходять одне одному.

А потім, коли ведуча Анфіса Чехова хотіла дізнатися бодай якісь деталі, мовляв «Україна ждьот и трєует отвеєтов»,- «холостяк» сказав щось таке: «Україна вообщє что-то очєнь много трєбуєт». А невдовзі просто підвівся й пішов з зали. Якось зразу випарувалася вся симпатія до Максима Чмерковського, який упродовж шоу виглядав гідно, а тут – така неповага до глядачів…

Чи це теж режисура? Але чого ж така бездарна?

Чи несправделиво розподілені гонорари?

Достатньо почитати умови участі в конкурсі (на сайті СТБ), як стає зрозуміло, що без дозволу каналу ніхто з учасників і кроку не ступить. Щоправда, це умови для дівчат – може, для американця вони інші… До речі, цікаво, скільки платили Максимові за участь в шоу? Чи справді він мав надію знайти в Україні наречену?.. А заняття та професії дівчат були справжні чи вигаданиі? Вони ж не просто дівчатка з вулиці. Одна знімається в телевізійній рекламі, іншу я бачила в рекламі в якомусь журналі, третя вчора «засвітилася» в програмі «Інтуїція». Хто зна? Правду ми зараз не дізнаємося.

Хоча б тому, що дівчата цілий рік не мають права без дозволу каналу розголошувати жодну інформацію про шоу (так написано на сайті СТБ). Інакше їм загрожує штраф 100000, 00 грн. Отже, будуть тільки солоденькі глянцеві інтерв’ю, такі ж «щирі», як і саме шоу.

Маю ще побажання для каналу СТБ від глядачів: у наступному сезоні шоу оберіть холостяка не тільки гарного, а ще й розумного, який би хоч пару книжок у своєму житті прочитав… І знайдіть нормального ведучого – дотепного, жвавого. І для фіналу придумайте щось цікавіше, ніж просто демарш головного героя. А ще краще – покажіть шоу, або хоча б фінал у прямому ефірі!

Антоніна Лесич