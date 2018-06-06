Арешт Тимошенко: масові бійки, людина під автозаком, "я не схильна до самогубства"

Справжнім шоком стало безпрецедентне за дурістю рішення судді Кірєєва. Кортить поглянути на того масовика-вигадника з Банкової (якщо це правда), який одним махом закатав під асфальт імідж Януковича...

Рішення судді Родіона Кірєєва про арешт екс-прем`єра Юлії Тимошенко стало справжнім шоком. Не тому, що було несподіваним - навпаки, її однопариійці з «Батьківщини» встигли неабияк набриднути журналістам «анонсами» майбутнього вкидання за грати, так само як і припущеннями щодо причин.

Справедливості заради відзначимо: не вгадав ніхто. Та й проспорені в п`ятницю після обіду представниками ЗМІ і політиками застави можна, мабуть, вимірювати декалітрами. Але не в тому суть. Схопитися за голову примусила очевидна дурість ухваленого рішення - змінити запобіжний захід з підписки про невиїзд на арешт за... «систематичне порушення порядку судового засідання, постійну демонстрацію зневаги до суду і учасників процесу, невиконання розпоряджень головуючого у справі і відмову назвати адресу свого мешкання» - це, знаєте, щось.

Бачте, те, що Тимошенко «звинувачується в скоєнні тяжкого злочину, який передбачає покарання більше семи років, вона може ухилитися від судового розгляду та інших процесуальних дій...» (аргументи прокурора) - це для Кірєєва не причина відправити Тимошенко за грати, а так - супутня обставина. Зате запізнення на засідання суду без попереднього дзвінка - причина, і більш ніж поважна. Зрозуміло, після такого в Україні не залишиться нікого, хто сумнівається в неупередженості і об`єктивності процесу над екс-прем`єром.

Назвати події п`ятниці (слідом за комуністом Царьковим) «політичною помилкою» нинішньої влади, означало б дуже сильно цій самій владі полестити. Якщо спікери з БЮТ мають рацію, і «справа Тимошенко» справді режисуєтся з Банкової, дуже хотілося б подивитися на того масовика-вигадника, який організував такі глобальні похорони іміджу Януковича і всієї його команди. А заразом поцікавитися, з чого цей розумник узяв, що два дні перебування в Лук`янівському СІЗО (до понеділка, на який призначено чергове засідання суду) магічним чином примусять демонстративно непокірну, деколи до грубості, Тимошенко дотримуватися гарних манер, як їх розуміє Родіон Кірєєв.

До речі, решта учасників шоу під назвою «арешт Тимошенко» поводилися нітрохи не розумніше: чого вартий конвой навколо автозака з 300 спецназівців (у три кільця) та очищення бульвару Шевченка не тільки від машин, а й від перехожих... І все це для того, щоб перевезти героїню дня в СІЗО. Таких глобальних заходів безпеки Януковича, наприклад, жодного разу не удостоювали - що з кортежем, що без.

Тож дуже цікаво, хто відповість за наслідки (для влади, зрозуміло) піднятої Кірєєвим бучі. «Батьківщина» вже оголосила збір народу під Печерський суд. Думається, заклик йти до Лук`янівського СІЗО не примусить себе чекати. Нардеп Власенко демонструє пресі заяву Тимошенко: «Я хочу заявити, що у мене немає ніякої схильності до самогубства. Що трюки, які вони виконали з Кирпою і Кравченком, їм повторювати не варто...» Кращої піар-акциі і бажати не можна, хай пробачать мене політики, які періодично намагаються нас запевнити, що на «посадках» піар не робиться.

Ганна Ткаченко

Фото Володимира Гонтара / УНІАН

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