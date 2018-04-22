До середини Дніпра - подати рукою

Сьогоднішній Дніпро в районі Києва усе так само чудовий, яким був чудовим за Гоголя. Тільки от класичне: «Рідкісний птах долетить до середини Дніпра», схоже, йому вже не підходить. Принаймні, цього спекотного літа річка зміліла настільки, що до її середини долетить не тільки будь-який птах, а й кожне підросле пташеня.

У районі Гідропарку діти спокійно ходять по Дніпру вбрід, доходячи мало не до його середини. З лівого і правого берегів річка вкрилася зеленим листям латаття, а з київських мостів легко помітити «залисини» річкових мілин. Причому особливо пильні громадяни пов`язують це не з глобальним потеплінням, а бачать причину в явищах набагато локальніших і небезпечніших. Скажімо, кажуть, що нижче за течією будується котеджне містечко, на догоду якому там риють котлован, через який нібито річка втрачає воду. Оскільки часи нині тривожні, ми вирішили перевірити чутки.

- Справді, Дніпро зараз змілів на півтора-два метри. Я це знаю, оскільки сам часто плаваю на човні, - каже Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру. – Утім, не думаю, що це пов`язано з риттям якогось котловану. Просто цього року дуже спекотне літо, була також досить суха весна.

- Чому ж так багато латаття на річці?

- Річ у тому, що ця рослина люблять теплу воду, яка саме встановилася. Не думаю, що ці всі процеси якось пов`язані з порушенням екології. Щоправда, варто також зазначити, що Дніпро давно ж перестав бути річкою, сьогодні це просто система водосховищ з порушеною флорою і фауною. Але це вже зовсім інша історія.

Антон Зікора