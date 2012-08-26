Напарник Армстронга згадав про прогулянку Місяцем

Американський астронавт Базз Олдрін, напарник і колега астронавта Ніла Армстронга, який помер після операції на серці у віці 82 років життя в Огайо, опублікував на своєму офіційному сайті коментар, де жалкує про те, що їм разом не вдалося відзначити 50 -річчя з дня першої в історії людства висадки на Місяць, повідомляє РІА Новини.

"Я дуже сподівався, що 20 липня 2019 ми всі разом відзначимо 50-річчя першої в історії прогулянки по Місяцю. На жаль, цього не станеться. Але щоразу, коли я дивлюся на Місяць в нічному небі, згадую цей уже неповторний момент, коли більше 40 років тому Ніл і я стояли в цьому порожньому і неживому "морі спокою" на Місяці і дивилися на непередавано красивий образ нашої Землі, що переливається ніжними відтінками блакитного і зеленого кольорів, що символізують життя", - написав Базз Олдрін.

За його словами, навіть вперше перебуваючи на іншій планеті, обидва астронавти відчували нерозривний зв'язок із Землею. "У цей момент ми знаходилися далі за всіх від нашої планети, і ми, двоє землян, хоча і стояли на Місяці зовсім самотні, все одно відчували нерозривний зв'язок із Землею і розуміли, що весь величезний світ землян з нами, і ми пишалися, що привезли це розуміння на іншу планету ", - сказав Олдрін.