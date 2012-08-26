Помер Ніл Армстронг - перша людина на Місяці

Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», останнім часом він жив у передмісті Цинцинатті і вів замкнутий спосіб життя. Втім, час від часу він виступав з публічними заявами про космічну програму, зокрема, критикував рішення Президента США Барака Обами відмовитися від програми «Сузір'я».

Н.Армстронгу було 82 року. Він помер через ускладнення після операції на серці, проведеної три тижні тому.

У липні 1969 року він став учасником історичного польоту корабля «Аполлон-11», який вперше доставив людей на Місяць. У складі екіпажу також були Едвін Олдрін і Майкл Коллінз.

Після того, як Н.Армстронг ступив на поверхню супутника Землі, прозвучала фраза, що стала легендарною: «Це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства». Фраза в лічені хвилини облетіла увесь світ і увійшла до історії світової космонавтики.

В цілому Н.Армстронг пробув на поверхні Місяця близько 2,5 години.