У Києві аферисти продають фальшиві талони на бензин

Автомобілістам пропонують купити талони на дизель по 7,5 грн за літр, хоча зараз він коштує 10 грн, - пише газета Сегодня.

Як повідомила журналістам жертва такого шахрайства Анастасія, «на парковці біля ринку на Севастопольській площі, до неї підбігла жінка. Вона сказала, що продає талони на дизель по 7,5 грн за літр (зараз він коштує 10 грн). Жінка запевняла, що бере талони у чоловіка, а йому їх на роботі видають». Анастасія вирішила купити відразу три талони по 20 літрів, заплатила 450 грн. Сумнівів у тому, що талони справжні, в неї не виникло, оскільки на них стояла голограма, мокра печатка. На заправці, де жінка вирішила заправитися, їй повідомили, що це підробка - «віднесіть ці папірці туди, де взяли». Жертва аферистів має намір звернутися в міліцію.

У службі підтримки заправки повідомленням про підроблені талони дуже здивувалися. «Ви знаєте, це у нас перший раз таке. Повідомлення буде зафіксовано, і наша служба безпеки обов'язково розбереться. Наші талони теж із голограмою і штрихкодом, але їх продають виключно в офісі, а не на вулиці», - сказав журналістам оператор сервісного центру.

У міліції ж кажуть, що останнім часом випадки шахрайства з фальшивими заправними талонами почастішали. «Ось тільки недавно затримали чоловіка, який заробляв на продажу підроблених талонів далекобійникам. У таких випадках треба обов'язково писати заяву в міліцію і вказати місце, де талон був проданий. Так ми зможемо знайти шахраїв», - сказав начальник прес-служби міліції Києва Ігор Михалко.