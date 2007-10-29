Президент говорив, говорив і нарешті сказав

Репліка

Віктор Андрійович учора увечері дав інтерв`ю центральному телеканалу. Хоча більше це було схоже на виступ, тому що відповідей на запитання, які цікавлять, я не почула. Журналіст улесливо заглядав в очі, даючи Президентові виговоритися і з почуттям виконаного обов`язку втекти від відповіді.

Якою буде коаліція? Довгі розмірковування про те, що вона повинна бути демократичною, але перевага в три голоси – це мало, і нас за це б`ють. І при цьому треба шукати точки дотику з опозицією.

Та давайте ж конкретно! Скільки можна? Ви ж обіцяли, що після виборів все буде вирішено за кілька днів. Розказували, що принципи формування уряду визначені і кадрові питання узгоджені ще до дня голосування. І що? Де більшість? Чому угода про більшість парафується посторінково, а члени вашої фракції публічно заявляють, що її не підпишуть? Хто спікер? Хто прем`єр? Що там у вас з Кириленком? Це правда, що ви побили горщики з Луценком? Так ви хочете Тимошенко чи ні? Так не захотіть її швидше. А якщо хочете, то торгуйтеся швидше.

Вікторе Андрійовичу, у вашої нації темперамент сильніший за ваш. Де відповіді на ці запитання? І чому ці запитання самим журналістом не поставлені жорстко?

Та я б взагалі таких відповідей в ефір не давала.

Йдемо далі – запитання про прийдешнє зміцнення гривні. «Влада повинна реформувати ринок, а не давати неправильних сигналів до зміни монетарної політики. Половина населення зберігає заощадження у валюті. Ви уявляєте, що буде, якщо ми допустимо ревальвацію?» – запустив кудись в космос питання Президент. «Достатньо трьох програм по телебаченню, щоб ринок почало трясти. Це питання дуже чутливе, я не хотів би заглиблюватися», – закруглювався Президент. Ну, чому ж, заглибитеся, будь ласка. Ми ж активна нація, у нас будь-який двірник вже знає, що таке інфляція, емісія, стерилізація грошової маси. Розкажіть нам про плюси і мінуси нинішнього зміцнення вітчизняної валюти. Це, мовляв, Нацбанк вирішив. А ви не знали? Але пробачите, Вікторе Андрійовичу, Нацбанком керують «ваші» люди. Володимир Стельмах, Петро Порошенко – вони публічно сказали на прес-конференціях і в ефірах, що потрібно ревальвувати гривню, дуже потихеньку, обережно. Але важко, майже неможливо повірити, що Стельмах міг ухвалити подібне рішення, з вами не порадившись. У нас поки немає своєї думки, але нам потрібно знати думку очільника нації.

Заради справедливості відзначимо, що в цьому короткому інтерв`ю було запитання про ціну на газ. І була чітка відповідь. Ми не приймемо ціну на газ в 235 або 250 доларів не тому, що ми її не витягнемо, розказував Президент, а тому, що вона необгрунтована. Ось! Ми приймаємо тільки обгрунтовані ціни! І цього року ціна на газ на українсько-російському кордоні буде 150–160 доларів. Ну, що ж, спасибі, а то говорили двісті-двісті.

І ще одна новина. У влади доходять руки до розробки власних нафтових і газових родовищ на шельфі Чорного моря. Ну, нарешті. Признатися, Вікторе Андрійовичу, зайнятися цим родовищем ще вашому попередникові Леоніду Кучмі років десять тому радили різні його радники. Якщо ці поради дійшли до вас у вуха і навіть перетворилися на бізнес-контракт з серйозною компанією, яка займатиметься розробкою родовища, – то це приємно. Хороша новина, яку не варто було псувати десятьма хвилинами пустопорожнього інтерв`ю...

Олена Мігачова, Київ