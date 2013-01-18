ДАІ придумала нові правила і штрафи

Про це "Сегодня" розповів начальник Департаменту ДАІ МВС України Валерій Лозовий.

Так, в ДАІ знову обіцяють взятися за паски безпеки. Після введення кілька років тому підвищених штрафів водії та пасажири стали пристібатися, але нині повсюдно це ігнорується. У разі порушення водія оштрафують на 51-85 грн.

При цьому ДАІ не збільшуватиме до 80 км/год з нинішніх 60-ти дозволену швидкість руху в містах на 3-4-смугових дорогах з розділовим загородженням (лише на автомагістралях можна їхати і 150 км/год), хоча правила це допускають.

Такий експеримент був у 2009 році в Києві, але через рік його припинили, тому що збільшилася аварійність. Зате незабаром почнеться масове встановлення на дорогах держзначення (наприклад, Київ-Одеса) автоматичних реєстраторів швидкості «Гарпун» (ціна кожного - близько 100 тис грн.), які в режимі реального часу передадуть фото автомобіля-порушника на найближчий пост ДАІ. Водія зупинять і складуть протокол.

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Номери авто тих, хто не сплатив штраф, через місяць потрапляють в базу даних ДАІ. Дорога сканується в автоматичному режимі на 95-ти постах по всій Україні, авто неплатника затримують і викликають держвиконавця. Далі два варіанти - негайна оплата штрафу з пенею або продаж машини.