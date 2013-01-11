ДАІ полегшила життя водіям



Як повідомили УНІАН в УДАІ Києва, згідно з постановою уряду, з початку нинішнього року, завдяки внесеним змінам запроваджено видачу свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу без попередньої видачі тимчасових реєстраційних талонів власникам транспортних засобів, які переїхали у зв'язку із зміною місця проживання до іншого регіону держави, або придбали автомобілі, зареєстровані в іншому регіоні, чи ввезли їх на митну територію України, безпосередньо під час звернення громадян до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів (РЕП) ДАІ.

Так за принципом "єдиного вікна" в столиці наразі працюють 13 реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ. Крім того, можливим стала пряма перереєстрація транспортного засобу з одного власника на іншого, а також здійснення реєстраційних операцій із автомототранспортом незалежно від місця проживання власника та регіону реєстрації транспортного засобу.

Водночас передбачено збереження номерного знака за транспортним засобом, а також його власником у межах одного регіону, урегульовано питання державної реєстрації самостійно зроблених транспортних засобів.

Крім цього, відмінено обов’язкову здачу іспитів при відновленні втраченого посвідчення водія, обов'язкове експертне дослідження нових транспортних засобів під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), проведення оцінки вартості транспортних засобів під час їх реєстрації, окрему процедуру зняття з обліку транспортних засобів при їх відчуженні, пред’явлення транспортного засобу при його перереєстрації у зв’язку зі зміною місця проживання власника та при відновленні втрачених або зіпсованих документів на транспортний засіб.

Крім того, в УДАІ нагадують, що набрали чинності зміни до статті 34 Закону України «Про дорожній рух», якими унеможливлено відмову у проведенні державної реєстрації (перереєстрації), знятті з обліку транспортного засобу у разі, коли їх власники або уповноважені на їх використання особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.

Водночас на 25 % стала дешевшою спеціальна продукція (номерні знаки, бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водія). До того ж удвічі зменшено кількість платних послуг, що надавалися громадянам підрозділами Державтоінспекції.