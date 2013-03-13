ДАІ радить водіям післязавтра побути пішоходами

Державна автомобільна інспекція попереджає водіїв про погіршення погодних умов 15 березня і радить їм за можливості утриматися від поїздок на власному транспорті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, за прогнозом Гідрометцентру, 15 березня активний циклон зумовить складні погодні умови: в західних областях сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, в карпатському регіоні дуже сильні опади, у північних та Вінницькій областях сильні дощі.

ДАІ України нагадує водіям, що за таких погодних умов необхідно неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, бути особливо уважними та обережними.

«Слідкуйте за технічним станом автомобіля, користуйтеся пасками безпеки, не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). З особливою обережністю рухайтеся по мостам та естакадах, відмовтеся від ризикованих маневрувань. В умовах недостатньої видимості, туману, сильного снігопаду або дощу, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями», - йдеться в повідомленні.

Також ДАІ рекомендує водіям стежити за повідомленням у ЗМІ щодо стану проїзду дорогами країни.