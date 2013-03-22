ДАІ не пропускає вантажівки у Тернопільську область

На Тернопільщині у зв’язку з погіршенням погодних умов обмежено рух важковагового транспорту.

Як повідомив кореспонденту УНІАН інспектор сектору зв'язків з громадськістю обласної Державтоінспекції Василь Барановський, зокрема наразі співробітники ДАІ через снігопад не пускають вантажівки з інших областей, а в межах області зупиняють і відправляють на відстій той транспорт, який не має протибуксуючих засобів (ланцюгів на колесах).

«Такі вантажівки зупиняємо, бо вони потім не можуть подолати підйоми і створюють затори. Водіям легкових авто, які виїжджають з міста, ми рекомендуємо утриматися сьогодні від поїздок і здійснювати їх лише у разі крайньої необхідності», – зазначив В. Барановський.

За його даними, аварій, які б були спричинені негодою, станом на 11.30 в області не зафіксовано.