Влітку у центрі Києва можна буде паркуватися за 10 грн на день

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив голова КМДА Олександр Попов.

"Проведено консультації з усіма приватними структурами, які мають паркінги в центрі міста, вартість у яких – 50 гривень. Це досить високі ціни, і тому кияни цими паркінгами не користуються. Але у нас є домовленість, і з літа ми почнемо її реалізовувати. Вона полягає в наступному: якщо є паркінг, то парковка на ньому буде коштувати 10 гривень за день", - сказав Попов.

За його словами, вже досягнуті попередні домовленості щодо паркінгу під ТРК «Мандарин» на Бессарабці, комплексом «Парус» та універмагом «Україна».

Водночас, як наголосив голова КМДА, ДАІ стежитиме за тим, щоб на прилеглій до паркінгу території жодної припаркованої машини не було. Таким чином, за його словами, у місті почнуть розблоковуватися тротуари і проїжджі частини від машин.

"Ми провели перемовини майже з усіма операторами, більшість – погодилися. Перемовини тривають. У червні плануємо підписати відповідний меморандум", - сказав він.

Разом з тим, Попов додав, що місто вже підготувало пропозиції щодо будівництва нових паркінгів і шукає інвесторів.

Він також наголосив, що є домовленості із компанією "Сіменс", яка проведе у Києві презентацію системи, що автоматично зчитує номерів машин, які заїжджають у центр.

"Якщо ми визначимо за політику, що, наприклад, кожен, хто в’їздить в центр, сплачує, умовно, 10 грн, то це автоматично обмежить кількість автомобілів", - сказав Попов і додав, що перед запровадженням подібної системи необхідно спочатку впорядкувати рух на інших вулицях міста.