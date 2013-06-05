У Кременчуці затримали голого чоловіка, який гуляв центром міста

У Кременчуці затримано чоловіка, який голий гуляв центром міста.

Про це УНІАН повідомили в міськуправлінні міліції Кременчука.

За їхніми даними, до міліції звернулися кілька кременчужан із повідомленням, що в місті гуляє нудист.

Цим часом його затримали співробітники приватної охорони й запропонували одягнутися. Він відмовився, заявивши, що хворіє на психічний розлад. Нудист також повідомив, що йому 24 роки й відсутності одягу він не соромиться.

На місце було викликано швидку допомогу. Прибулі лікарі забрали голого чоловіка до психіатричної лікарні.