У Кременчуці затримали голого чоловіка, який гуляв центром міста
15:19, 05 червня 2013Разное
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Лікарі забрали голого чоловіка до психіатричної лікарні.
У Кременчуці затримано чоловіка, який голий гуляв центром міста.
Про це УНІАН повідомили в міськуправлінні міліції Кременчука.
За їхніми даними, до міліції звернулися кілька кременчужан із повідомленням, що в місті гуляє нудист.
Цим часом його затримали співробітники приватної охорони й запропонували одягнутися. Він відмовився, заявивши, що хворіє на психічний розлад. Нудист також повідомив, що йому 24 роки й відсутності одягу він не соромиться.
На місце було викликано швидку допомогу. Прибулі лікарі забрали голого чоловіка до психіатричної лікарні.
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