Міліція встановила особи ще двох нападників на журналістів 18 травня

Ольга Сніцарчук та Владислав Содель вчора майже цілий день спілкувалися із співробітниками правоохоронних органів, де дізналися про встановлення особи ще двох із нападників на них. Раніше міліція встановила особи 11 нападників, повідомляє КоммерсантЪ-Украина.

"Міліція встановила особи ще двох осіб, які брали участь у нападі на нас - ми брали участь у їх перехресному допиті. Прокуратура зараз займається питанням службового бездіяльності співробітників міліції, яка 18 травня спокійно спостерігали, як на нас нападають", - заявила Сніцарчук.

Також вчора відбулося перше засідання тимчасової комісії Верховної ради з розслідування обставин нападу 18 травня на журналістів "П'ятого каналу" і "Коммерсанта".

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Насамперед члени комісії обрали її секретаря - Андрія Іллєнка ("Свобода"), після чого голова комісії Віталій Ярема ("Батьківщина") повідомив, що члени комісії мають намір уточнити в МВС, як забезпечувалася охорона громадського порядку під час проведення акції.

Комісія прийняла рішення проводити свої засідання щотижня. Перший попередній звіт про її роботу повинен бути представлений на засіданні Верховної Ради 21 червня.

Нагадаємо, 18 травня, під час мітингу опозиції невідомі в спортивних костюмах до крові побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант-Україна» Соделя. Це відбувалося на очах міліціонерів, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу.

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Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за 171-ю статтею (перешкоджання журналістській діяльності). Розпочато досудове розслідування.

Згодом дії нападника були перекваліфіковані в хуліганство. Триває провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 1 ст. 171 ККУ (перешкоджання професійній діяльності журналіста).

22 травня суд відпустив затриманого жителя Київської області Вадима Тітушка під заставу, хоча міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявляв, що міліція буде домагатися арешту підозрюваного.