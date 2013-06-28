Губернатор ініціює відставку начальника ДАІ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив губернатор на колегії ОДА.

Зокрема, рішення направити звернення до Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України з вимогою звільнити Скрипку із займаної посади було прийнято після його звіту на колегії про ситуацію на дорогах міста за 2012-2013 роки та визнання результатів роботи ДАІ із забезпечення безпеки дорожнього руху незадовільними.

«Скласти представлення на держдепартамент про звільнення із займаної посади. Крапка», - заявив Чмирь.

Ця пропозиція буде записана у рішенні колегії та направлена до Києва.

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня в Сумах автомобіль «Ауді» на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і в’їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті аварії дві людини загинули і три постраждали. Встановлено, що водій авто, який раніше був неодноразово судимий, перебував у нетверезому стані. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі. Серед причин даного ДТП називається і стан дорожнього покриття.