Губернатор ініціює відставку начальника ДАІ
Голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмирь ініціює відставку начальника Сумського міського відділу Державтоінспекції Олега Скрипки після резонансної ДТП, що сталася 21 червня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив губернатор на колегії ОДА.
Зокрема, рішення направити звернення до Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України з вимогою звільнити Скрипку із займаної посади було прийнято після його звіту на колегії про ситуацію на дорогах міста за 2012-2013 роки та визнання результатів роботи ДАІ із забезпечення безпеки дорожнього руху незадовільними.
«Скласти представлення на держдепартамент про звільнення із займаної посади. Крапка», - заявив Чмирь.
Ця пропозиція буде записана у рішенні колегії та направлена до Києва.
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Як повідомляв УНІАН, 21 червня в Сумах автомобіль «Ауді» на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і в’їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті аварії дві людини загинули і три постраждали. Встановлено, що водій авто, який раніше був неодноразово судимий, перебував у нетверезому стані. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі. Серед причин даного ДТП називається і стан дорожнього покриття.