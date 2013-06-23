У Сумах демонтували «чорну зупинку», де внаслідок ДТП загинули двоє осіб

У Сумах демонтували зупинку громадського транспорту, де ввечері 21 червня сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули двоє осіб.

Як написав у Facebook міський голова Сум Геннадій Мінаєв, «чорна зупинка» демонтована. У вівторок будемо продовжувати з нею «працювати». Лавочки, поставимо пару бетонних вазонів. Ну, а далі? Навіть не знаю... Напевно, все ж попросимо сумських бізнесменів облаштувати велику, красиву і безпечну (наскільки це можливо) зупинку без будь-якої торгівлі. Але поки не знаю, хто, як і коли». Мінаєв зауважив, що зупинку розбирали комунальники та військові, оскільки власник дав згоду на її демонтаж.

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У свою чергу, голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмирь на своїй сторінці у Facebook запевнив, що винуватець цієї аварії буде покараний, незважаючи на чутки про його виправдання. Чмирь написав, що водій, який на момент скоєння ДТП перебував у нетверезому стані, повністю визнав свою провину, хоча одразу після аварії заперечував, що був за кермом. Як зазначив голова ОДА, водій перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а 24 червня суд прийме рішення про його арешт.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 21 червня у центрі Сум автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту. Двоє людей загинули і троє отримали травми. На місці аварії зібралися кілька сотень людей, серед них лунали заклики до самосуду. Водія сховали у патрульній машині, яку оточили кілька десятків працівників міліції.

У лікарні залишається 51-річна постраждала внаслідок ДТП жінка.

Відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

4 червня в цю ж зупинку врізався пасажирський автобус, який вдарила ззаду вантажна «Газель». Дві людини на зупинці були травмовані.