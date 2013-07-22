Лобове зіткнення на трасі Київ - Чоп: один загиблий, восьмеро травмованих

У с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області на 529-му км автодороги Київ - Чоп сталося лобове зіткнення легкових автомобілів Daewoo Lanos і Seat Inca.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, а ще восьмеро (з них дві дитини 2007 та 2011 р.н.) постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Постраждалих з травмами різних степенів важкості госпіталізовано до лікарень Львова.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.