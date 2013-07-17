На трасі Київ-Одеса зіткнулися три авто: 4 загиблих, 6 постраждалих
09:37, 17 липня 2013Суспільство
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У Київській області в дорожньо-транспортній пригоді загинули 4 осіб, з них двоє дітей, та постраждали 6 осіб.
У ДТП загинули діти
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аварія сталася вчора поблизу с. Чупира Білоцерківського району на трасі Київ-Одеса. Зіткнулися три легкових автомобіля.
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«Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 4 особи (з них двоє дітей) та постраждало 6 осіб, яких у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до лікарні м. Біла Церква»,- йдеться у повідомленні.
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