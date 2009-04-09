“Оболонь” планує збільшити потужності по переробці ПЕТ пляшок

Компанія “Оболонь”, один з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв, планує у цьому році збільшити потужності по переробці ПЕТ пляшок. Про це повідомив президент ЗАТ “Оболонь” Олександр Слободян.

Зараз у місті Олександрія (Кіровоградська обл.) працює завод з переробки ПЕТ пляшок потужністю 500 кг на годину. О.Слободян повідомив, що найближчим часом на підприємстві буде встановлено ще два термопластавтомати (зараз працює три) з випуску виробів із пластмаси та поліетилену низького тиску, а також продуктів переробки пластмаси.

У 2008 році компанія вдосконалила процес переробки пластикової тари - «Оболонь» запустила першу в Україні лінію по виробництву бандажної стрічки з ПЕТ пляшки. «Це надсучасна німецька лінія, яка дозволяє не тільки переробляти відходи ПЕТ без шкідливого впливу на навколишнє середовище, але й випускати бандажну стрічку для обтяжки пакет-піддонів” - наголосив Олександр Слободян.

Зараз компанія переробляє і повторно використовує понад 85% відходів власного виробництва.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - один з найбільших національних виробників пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води.

До складу корпорації входять головний завод у Києві та близько десяти підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора».

Продукція компанії експортується у 33 країни світу.