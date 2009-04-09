На Великдень транспорт у Києві працюватиме цілодобово

На Великдень наземний громадський транспорт у Києві працюватиме цілодобово.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за дорученням мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО КМДА спільно з представниками церкви відпрацювала програму святкування Воскресіння Христового у кожному районі столиці.

Перший заступник голови міськдержадміністрації Денис БАСС поінформував, що влада міста вирішила подовжити роботу наземного громадського транспорту і збільшити кількість рухомого складу, особливо в тих місцях, де очікується найбільше прихожан.

Основні маршрути громадського транспорту будуть працювати цілодобово. Про графік роботи маршрутів буде повідомлено найближчим часом.

«Ми хочемо також якнайкраще прикрасити столицю до Великодня. Для цього комунальні служби з озеленення та благоустрою територій починають працювати у посиленому режимі. А ще до свята всі малозабезпечені кияни отримають паски», – зазначив Д.БАСС.

Нагадаємо, що богослужіння у храмах столиці розпочнуться близько 23.30 18 квітня та триватимуть до 03.30 19 квітня. Освячення пасок продовжуватиметься до 11-12 години.