Аудиторія Інтернету в Україні зросла до 7 млн. користувачів

Аудиторія Інтернету в Україні в лютому 2009 зросла на 28% порівняно з аналогічним періодом 2007 року, і становила 7,09 мільйона користувачів (реальних користувачів).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в компанії МЕТА з посиланням на аналітичну записку Української асоціації інтернет-реклами (УАІР).

«Українська асоціація інтернет-реклами опублікувала аналітичну записку, яка базується на результатах gemiusAudience, – визнаного УАІР стандарту вимірювання інтернет-аудиторії (gemiusAudience регулярно проводиться з 2005 року, звіти надаються щомісячно – УНІАН)», – наголошується в повідомленні.

На даний час у результатах вимірювання представлено 179 українських сайтів, серед яких найбільші ресурси Уанета, такі як Meta.ua, Bigmir.net, Korrespondent.net, Marketgid.com, I.ua, Liga.net, Pravda.com.ua, Online.ua, сайти групи Обоз, Unian.net тощо. Охват дослідження становив 71,5% українських користувачів Інтернету, соціально-демографічний звіт складений на підставі 33 684 анкет.

Згідно з результатами дослідження, незважаючи на зростання числа користувачів Інтернету порівняно з аналогічним періодом 2007 року, «аудиторія Інтернету України в лютому 2009 року фактично не змінилася протягом зими».

У ході дослідження з`ясувалося, що чоловіки, як і раніше, складають більшу частину аудиторії (54%) і користуються Інтернетом активніше за жінок (60% усіх переглядів сторінок). В Інтернеті переважає молода аудиторія – дві третини користувачів українського Інтернету – люди до 35 років. Проте наймолодші користувачі (16-24 роки) найменш активні в режимі онлайн, тоді як на вікову групу 25-44 років припадає основна частка перегляду сторінок у мережі, і її активність зростає.

Також дослідження показало, що понад третини українських інтернет-користувачів (38%) здійснювали покупки онлайн. З них 12% – часті покупки (5% – кілька разів на місяць, 7% – приблизно 1 раз на місяць), 15% – купують товари кілька разів на рік, 11% – користуються послугами онлайн-магазинів раз на рік або рідше. Серед київської аудиторії онлайн-покупки здійснювали 61% користувачів Інтернету, в Київській області – 47%. В інших регіонах частка покупців становить 20-27% від загальної аудиторії регіону.