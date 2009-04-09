У Львові приготували рекордну яєчню

У Львові студенти встановили рекорд «Найбільша яєчня», який буде внесено до всеукраїнської «Книги рекордів студентів».

У рамках підготовки до Великодня в літньому кафе на центральній площі міста – площі Ринок, студенти засмажили яєчню з 1 тис. 500 яєць.

Як повідомила журналістам студентський мер Львова Христина ПАНЬКІВ, акцію організували для того, щоб влаштувати смачне свято для студентів та підтримати Великодній дух Львова, адже кількагодинне дійство відбувалося прямо біля міської Ратуші і його свідками стала велика кількість львів‘ян і гостей міста.

«Ми використали вміст яєць (вміст видувався з яйця) для смаження яєчні, а шкаралупу буде використано на виготовлення великодніх писанок. Сьогодні велике християнське свято Благовіщення, звільнення від посту. І ми вирішили в цей день нагодувати усіх бажаючих яєчнею та встановити студентський рекорд «Найбільша яєчня», - зазначила Х.ПАНЬКІВ.

Представник «Книги рекордів студентів» Андрій ОЛІЙНИК повідомив, що рекорд запишуть у книгу як найбільшу яєчню, яку приготували у Львові.