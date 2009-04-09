В Україні планують проводити щотижневі сільгоспярмарки

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що потрібно впроваджувати практику проведення щотижневих ярмарків, поки буде збудована мережа оптово-роздрібних сільськогосподарських ринків. Про це вона заявила на нараді з питань розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

«У мене прохання і до мерів, і до адміністраторів всіх рівнів, поки ми зробимо програму таких цивілізованих ринків, обов’язково потрібно започаткувати щотижневі ярмарки. І на це варто витрачати гроші, тому що це підтримка села одночасно і в цей важкий, кризовий час це підтримка людей, які мешкають в місті», - підкреслила Юлія Тимошенко і додала, що подібна практика широко поширена в країнах Європейського Союзу.

Юлія Тимошенко зазначила, що кожної суботи та неділі такі ярмарки можна проводити «в усіх містах, які мають більш-менш просторі площі». При цьому, за словами глави Уряду селяни не повинні нічого платити за місце.

«Я в найближчий час підготую доручення до всіх мерів, підготую доручення до всіх голів обласних і районних адміністрацій, щоб започаткувати таку можливість», - підкреслила Прем’єр-міністр України.