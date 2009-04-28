Комісар ЄС радить не подорожувати в країни, де виявлено свинячий грип

Комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ радить не подорожувати до місць, де виявлено спалах свинячого грипу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в її відеокоментарі, продемонстрованому сьогодні журналістам на брифінгу в Брюсселі.

“Я можу порадити утримуватися від подорожей до країн, де зареєстровано спалах”, - сказала комісар.

Водночас, А.ВАССІЛІУ закликала всіх, хто перебуває у місцях спалаху хвороби при виявлені перших ознак захворювання звертатися по медичну допомогу.

“Це може стати глобальним викликом”, - зазначила комісар, наголосивши, що Єврокомісія готова запровадити всі необхідні заходи для протидії поширенню хвороби, в тому числі, з урахуванням досвіду, отриманого під час боротьби з пташиним грипом.

Як повідомляв УНІАН, на інформацією Державного комітету ветеринарної медицини України, загрози занесення в Україну вірусу свинячого грипу немає. В Україні посилено заходи з контролю й недопущення занесення цього вірусу на територію країни.

За інформацією комітету, для недопущення занесення вірусу грипу свиней на територію України Держкомветмедицини ввів заборону на ввезення живих свиней з неблагополучних у цьому плані країн. Крім того, посилено заходи з контролю на кордоні і на транспорті – при ввезенні на митну територію України вилучаються всі продукти тваринного походження, які можуть бути контаміновані збудником африканської чуми свиней і грипу.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Маргарет ЧЕН заявив, що спалах захворювання в Мексиці має "потенціал пандемії". Разом з тим, виконуючий обов`язки генерального директора ВООЗ з питань охорони здоров`я і навколишнього середовища Кейжі ФУКУДА заявив, що світ підготовлений до боротьби із загрозою пандемії грипу краще, ніж до того, як зустрівся 5 років тому з епідемією пташиного грипу. За його словами, вже ведеться розробка вакцини проти свинячого грипу.

У Мексиці від свинячого грипу на сьогодні померли 103 особи, 1614 госпіталізовані з симптомами хвороби. У США цим вірусом заразилися 20 осіб, у Канаді - шестеро. Випадки захворювання на свинячий грип виявлені навіть у Європі – в Іспанії.

*** Грип свиней – висококонтагіозна хвороба, яка характеризується різко вираженою лихоманкою, загальною слабкістю і ураженням органів дихання. Вірус грипу свиней (ВГС) може викликати захворювання у людей, і навпаки, встановлена можливість зараження свиней грипом людей.

Вперше хвороба діагностована в 1918 році в США під час пандемії грипу людей.

Вірус грипу свиней нестійкий до фізичного й хімічного впливу. Температура 60 градусів Цельсію впродовж 20 хвилин повністю інактивує вірус грипу. у Мексиці від свинячого грипу на сьогодні померли 103 особи, 1614 госпіталізовані з симптомами хвороби. У США цим вірусом заразилися 20 осіб, у Канаді - шестеро.