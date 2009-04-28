МНС просить туристів реєструватися в Криму

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій закликає туристичні групи, які їдуть до Криму на травневі свята, реєструватися в гірських пошуково-рятувальних підрозділах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, працівники спеціалізованих служб ознайомлять туристів з особливостями місцевості й дадуть метеозведення. «На півострові часто бувають зсуви, обвали, каменепади, селеві потоки та багато інших непередбачених надзвичайних ситуацій», – зазначили в МНС.

Реєстрація туристів – безплатна. Зокрема, можна реєструватися у штабі Кримського гірського пошуково-рятувального загону МНС України. Його адреса – Сімферополь, вул. Кечкеметська, 103; телефон – 8 (0652) 57-90-91, електронна пошта –gprz.mns.krim@meta.ua.

Туристам потрібно дотримуватися правил поведінки в гірничо-лісовій місцевості. Якщо відпочивальники заблукали в лісі або горах, необхідно телефонувати 101. «Постарайтеся описати оперативному черговому, де ви перебуваєте, чи потрібна медична допомога. Обов`язково продиктуйте кілька номерів мобільних телефонів, які є в групі. З вами зв`яжуться рятувальники», – кажуть бійці МНС.

У пожежонебезпечний період рух туристичних і екскурсійних груп дозволяється тільки під керівництвом екскурсоводів або інструкторів туризму, які пройшли спецінструктаж за правилами пожежної безпеки в територіальних підрозділах кримського управління МНС.

Під час відпочинку поблизу водойм заборонено купатися в непризначених для цього місцях. Не можна купатися у воді людям у нетверезому стані.

Особливу увагу потрібно звернути на безпеку дітей.