Поляки покращили споживчі настрої

Індекс позитивних настроїв споживачів у Польщі в квітні, у порівнянні з березнем 2009 р., зріс на 6 пунктів - до 74 з 200 можливих пунктів.

За даними Ipsos, покращилася оцінка економічної ситуація в країні та зросла схильність поляків до покупок.

«Поляки набагато частіше, ніж в минулому місяці, сподіваються на покращення економічної ситуації в найближчі 12 місяців. Крім цього, менше осіб очікують росту безробіття - 58% проти 64% в березні та лютому», - відзначають автори дослідження.

За його даними, найбільшими оптимістами є особи до 40 років, котрі живуть в середніх за розмірами містах.

«Хоча позитивні настрої традиційно характерні особам з вищою освітою, найбільше їх зростання за останній місяць зафіксовано в осіб з базовою та середньою освітою», - відзначили в Ipsos.

Опитування свідчить, що найбільше поляків непокоїть зростання цін.

Водночас більше громадян Польщі - 24% проти 16% в березні - очікують зменшення інфляції, котра в березні зросла до 3,6% з 3,3% в лютому.

Ipsos провів дослідження на початку квітня, опитавши 1010 осіб віком більш як 15 років, згідно з репрезентативною вибіркою.

Як повідомляв УНІАН, темпи спаду промвиробництва в Польщі в березні зменшилися в 7 разів - до 2% з 14% в лютому (рік до року), а в порівнянні місяць до місяця виробництво зросло на 15,5%.

Водночас, в березні кількість безробітних зросла до 11,2% з 10,9% в лютому.

Більшість експертів прогнозують ріст польської економіки в 2009 році, незважаючи на світову економічну кризу, котра привела до сповільнення росту польського ВВП в 2008 році до 4,8% з 6,5% в 2007 році.

На думку аналітиків, польська економіка може зрости в поточному році на 0-2%. Уряд розраховує на ріст 1,7%.

МВФ наприкінці минулого тижня оприлюднив перший прогноз, за яким польський ВВП зменшиться в поточному році на 0,7%.