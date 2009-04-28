Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) підвищила рівень загрози поширення свинячого грипу до четвертого (всього їх шість).

Таким чином, за словами багатьох експертів, медики перебувають за крок від надання новому вірусу грипу статусу пандемії, передає Бі-Бі-Сі.

Четвертий рівень загрози, який ВООЗ надала свинячому грипу, означає, що вірус стійко передається від людини людині.

Водночас представники ВООЗ зазначають, що епідемія свинячого грипу в глобальних масштабах "поки що не є неминучим сценарієм".

У ВООЗ заявляють про те, що заходи у вигляді закриття кордонів і жорсткого контролю за тими, хто прибуває з-за кордону, зараз не є необхідними.

Якщо під час зустрічі представників ВООЗ, запланованої на 28 квітня, захворювання на свинячий грип буде оголошене пандемією, то це може призвести до обмеження на пересування, торгівлю, а також закриття кордонів країн.

Вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом, через прямий і опосередкований контакт між людьми.

Водночас представники ООН заявляють, що міжнародне співтовариство краще, аніж будь-коли, готове протистояти загрозі поширення нового захворювання.

Запаси антивірусних препаратів зараз поповнюються.

Тим часом, кількість жертв свинячого грипу в Мексиці досягла 150 осіб. Загалом у Мексиці, за даними влади, відзначено понад 1615 випадків захворювання, імовірно, викликаного вірусом свинячого грипу.

У США зареєстровано вже 48 випадків зараження на новий вид вірусу. Медики Далласа підтвердили смерть трьох осіб від вірусу, передає РІА «Новости».

Випадки зараження на свинячий грип зафіксовано і в Європі - в Іспанії, Великій Британії та Бельгії.

Джерело в Сеулі підтвердило факт смерті громадянина Південної Кореї, який помер від вірусу свинячого грипу. Про це з посиланням на південнокорейське інформаційне агентство повідомляє агентство Франс Прес.

У Новій Зеландії зафіксовано 56 випадків можливого зараження на свинячий грип. В Австралії – 19.

У Бразилії кількість госпіталізованих з підозрою на свинячий грип збільшилося до 11 осіб, повідомляє NEWru.com.