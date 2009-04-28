У ІІІ кварталі житло може почати дорожчати

На український ринок комерційної нерухомості почали повертатися спекулянти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі девелоперської компанії «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ, Харків) із посиланням на директора компанії Дмитра КУТОВОГО.

Зокрема, він зазначив, що завдяки стабілізації курсу долара спостерігається певне пожвавлення на ринку комерційної нерухомості.

«Оскільки, за нашими прогнозами, щонайменше до виборів, тобто до кінця поточного року, різких стрибків на валютному ринку не передбачається, інтерес до якісної комерційної нерухомості буде зростати», - сказав Д.КУТОВИЙ.

Він також зазначив, що на ринок повертаються спекулянти, які вже почали потроху скуповувати комерційні об`єкти у компаній, що зазнають особливих фінансових труднощів.

«Інвестувати в іноземні валюти вже не так цікаво, як кілька місяців тому. Об`єктивно ж способів інвестування дуже небагато. А оскільки довіра до банків зараз ще менша, ніж до забудовників, частина грошей неминуче повернеться на ринок нерухомості», - сказав він.

Директор компанії також додав, що ознаки оздоровчих процесів видно й на ринку житлової нерухомості. Сьогодні поновилися операції щодо первинного житла економ-класу - відносно дешевих квартир невеликої площі, що перебувають у високому ступені готовності.

«Якщо НБУ зніме обмеження на повернення депозитів, це стане сигналом оздоровлення банківської системи. На цьому фоні низка банків із іноземним капіталом обіцяють у третьому кварталі відновити іпотечне кредитування. В такому разі ризикну зробити обережний прогноз про те, що вже восени активність покупців на первинному ринку житлової нерухомості зросте, що відразу ж позначиться на ціні пропозиції», - сказав Д.КУТОВИЙ.

Довідка УНІАН. ТОВ "Макрокап Девелопмент Україна" - девелоперська компанія, створена в 1997 році в Харкові. Компанія першою в місті зайнялася будівництвом житла бізнес-класу. Спеціалізується на девелопменті, будівництві сучасного житла й комерційної нерухомості, а також управлінні нерухомістю. В компанії працює близько 500 осіб.