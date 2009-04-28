Прикарпаття через три тижні зможе приймати велотуристів

На Прикарпатті розпочалася реалізація туристичного проекту «ВелоКраїна».

Про це УНІАН повідомили в Яремчанській міській раді Івано-Франківської області.

Ініціатори проекту «ВелоКраїна» уклали угоди про співпрацю з десятьма гостинними дворами і туристичними садибами у Яремчі. Планується, що ці садиби протягом 3 тижнів підготують і відкриють для прийому велотуристів. Вказані заклади стануть першими в Україні, які будуть належним чином адаптовані для прийому велотуристів. Підписання угод відбулося 24 квітня в місті Яремча.

Кожен підприємець, який подав заявку на співпрацю, був відібраний конкурсною комісією, і одержав компактну мийку високого тиску фірми «Karcher». Нові партнери «ВелоКраїни» також отримають компенсацію витрат на облаштування зручностей, потрібних велосипедистам: велогаражів, місць для їх миття, а також стійок для короткочасної стоянки двоколісного транспорту біля закладу проживання.

Угоди про партнерство передбачають також тісну співпрацю між закладами прийому туристів і проектом у сфері реклами та інформаційної підтримки. Зокрема, ці заклади започаткують створення мережі місць, дружніх до велосипедистів (cyclists friendly). Ініціатори проекту «ВелоКраїна» будуть безкоштовно протягом двох років рекламувати ці заклади, залучаючи до них туристів з України та з-за кордону. Участь у цій мережі також можлива для інших закладів, які вже мають готові зручності для велоткристів.

Довідка УНІАН. Проект «ВелоКраїна» реалізовується МГО «Центр соціальних та ділових ініціатив» м. Яремча за підтримки Європейського Союзу в рамках Програми сусідства Румунія-Україна. Окрім співпраці з закладами прийому туристів, проект передбачає розробку та знакування велосипедних туристичних маршрутів. Зокрема, 2 травня 2009 року розпочнеться розмітка перших 18 веломаршрутів різного рівня складності, які розроблені в рамках проекту.