Компанія «Шабо» успішно пройшла сертифікацію ISO і НАССР

ТОВ «Промислово-торгова компанія Шабо» (Одеської обл.), один з крупних виробників вина і коньяків, одержала сертифікати відповідності міжнародним стандартам ДСТУ ISO 9001-2001 і ДСТУ 4161-2003 (НАССР).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Сертифікація проведена Державним підприємством «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології і сертифікації».

Вказані стандарти регламентують вимоги при впровадженні систем управління якістю і безпекою харчових продуктів, що відповідають міжнародним вимогам. При цьому забезпечення безпеки харчових продуктів харчування здійснюється з урахуванням виконання національного законодавства і вимог експортних ринків.

«Необхідність сертифікації була обумовлена декількома чинниками. Перш за все, вона сприяє підвищенню конкурентоспроможності нашої продукції на внутрішньому і міжнародних ринках», - відзначив перший заступник генерального директора «промислово-торгової компанії Шабо» Юрій ШЕЛЕХОВ.

Довідка УНІАН. ТОВ «Промислово-торгова компанія Шабо» (Одеською обл.) – вертикально інтегрований виноробницький холдинг з повним циклом виробництва. Компанія проводить коньяки, тихі і ігристі вина під ТМ «Шабо». У структурі компанії є власні первинне і вторинне виноробство, цех розливу. Власна сировинна база складає близько 1000 га виноградників.