Доступ у ліс на свята обмежать

Держлісгосп обмежить доступ відвідувачів до лісових масивів країни під час травневих свят. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету лісового господарства України.

Державний комітет лісового господарства повідомляє, що практично по всій території України, крім Закарпаття, Волині, Львівської та Івано-Франківської областей оголошена надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У зв’язку з чим обмежується доступ відвідувачів до лісових масивів країни і особливо це стосується травневих свят, під час яких трапляється найбільша кількість лісових пожеж.

Прес-служба повідомляє, що станом на 27 квітня через неконтрольоване випалювання сухої рослинності та її залишків на сільгоспугіддях, необережне поводження з вогнем населення та посушливу погоду, в лісах України вже трапилося понад 1260 пожеж. Вогнем пошкоджено близько 480 гектарів лісових насаджень.

Найбільше від вогню постраждали ліси Дніпропетровської області – 102 га, Луганської - 110 га, Черкаської - 180 га і Київської - 370 га.