На Кіровоградщині вилучили 22 тис. пляшок підробленої горілки

На Кіровоградщині співробітники податкової міліції ДПА в області та УМВС в області на автошляху Стрий – Знам’янка затримали автомобіль марки „Renault”, який перевозив вантаж підробленої горілки марки «Пшенична» орієнтовною вартістю 340 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в Кіровоградській області.

Відповідно до супровідних документів, автомобіль перевозив з Дніпропетровської до Рівненської області горілку в скляних пляшках місткістю 0,5 л кожна, загальною кількістю 22,5 тис. штук. У ході перевірки встановлено, що товарно-транспортна накладна не відповідає вимогам нормативних документів, сертифікат відповідності не завірений мокрою печаткою, відсутнє посвідчення про якість алкогольних напоїв та копії ліцензій на право торгівлі лікеро-горілчаними виробами.

Результати досліджень науково-дослідного інституту судових експертиз засвідчили, що вилучена рідина є алкогольним напоєм кустарного виробництва. За своїми фізико-хімічними показниками вона не відповідає вимогам держстандарту. Також судово-медична експертиза визначила, що рідина є небезпечною для здоров’я людини, оскільки вміст супутніх сивушних масел перевищує встановлену норму. Акцизні марки, наклеєні на пляшки, – з явними ознаками підробки.

Продукція вилучена з незаконного обігу та знаходиться на відповідальному зберіганні. За даним фактом проводиться перевірка.

Всього з початку нинішнього року співробітниками податкової міліції ДПА в області вилучено з незаконного обігу 11,9 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів на загальну суму понад 350 тис. грн.