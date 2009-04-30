В Україні подорожчає абонплата за телефонний зв’язок

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) на своєму засіданні 28 квітня ухвалила рішення про підвищення граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗ.

«З метою скорочення перехресного субсидування послуг місцевого телефонного зв`язку за рахунок інших послуг, наближення тарифів на послуги місцевого зв`язку до рівня собівартості, НКРЗ ухвалено рішення про зміну граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги», - зазначається у повідомленні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН член НКРЗ Володимир ОЛІЙНИК, комісія на своєму вчорашньому засіданні «ухвалила остаточне рішення» про зміну граничних тарифів, проект яких був затверджений НКРЗ ще 29 січня 2009 року (рішення НКРЗ № 1325). Він зазначив, що проект був узгоджений з профспілками, і ухвалене на засіданні 28 квітня 2009 року остаточне рішення НКРЗ про зміну граничних тарифів відправлене на державну реєстрацію до Мінюсту.

Як повідомляв УНІАН, проект граничних тарифів передбачав зміну окремих позицій прейскуранта, зокрема підвищення розміру абонентної плати за користування телефонним апаратом у містах і райцентрах: для населення і установ бюджетної сфери з щохвилинною оплатою розмов - на 20%; для населення і установ бюджетної сфери без щохвилинної оплати розмов - на 15%; для інших категорій користувачів - на 10%. У селах і селищах міського типу (для усіх категорій користувачів) планувалося підняти абонентну плату на 10%.

При цьому, за даними НКРЗ, істотною особливістю запропонованих змін до тарифів є те, що вони передбачають не тільки підвищення тарифів, але й дають можливість абонентам обирати вигідні для них умови оплати, які дозволять їм регулювати свої витрати, оскільки передбачається диференціація розміру абонентної плати і вартості секунд розмови понад встановлений ліміт для абонентів міст і райцентрів з погодинним обліком місцевих розмов залежно від обсягу часу, що не тарифікується.

На даний час місячна абонентна плата за користування основним телефонним апаратом у містах і райцентрах становить: для населення і бюджетних організацій – 19,58 грн. (без щохвилинної оплати розмов) і 13,70 грн. (з щохвилинною оплатою); для інших організацій – 30,74 грн. (без щохвилинної оплати) і 21,52 грн. (з щохвилинною оплатою).

Місячна абонентна плата за користування основним телефонним апаратом у селах і селищах міського типу становить: для населення і бюджетних організацій – 9,10 грн. (без щохвилинної оплати розмов) і 7,96 грн. (з щохвилинною оплатою); для інших організацій – 14,30 грн. (без щохвилинної оплати) і 12,52 грн. (з щохвилинною оплатою).