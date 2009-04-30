«Сандора» розширила лінійку холодних чаїв

Компанія «Сандора», один з найбільших виробників соків та сокової продукції, розширила лінійку холодних чаїв Lipton Ice Tea новим смаком – «Білий чай». Про це УНІАН повідомили у компанії. Таким чином, асортиментна лінійка включає 5 смаків – чорний чай з лимоном, чорний чай з персиком, зелений чай, червоний чай і білий чай. Новий продукт виробляється в ПЕТ-упаковках 0,5 л, 1 л та 1,5 л.

У 2009 році компанія планує виробити 9 млн. літрів холодних чаїв.

Довідка УНІАН. ТОВ «Сандора» є одним з найбільших виробників сокової продукції в Україні та входить у корпорацію Pepsi Americas та PepsiCo.

Виробничі потужності компанії включають завод з перерабоки фруктів, овочів та виробництва соків (Миколаївська обл.), завод з виробництва соків (Миколаївськая обл.), два заводи з переробки фруктів та овочів (АР Крим та Херсоньска обл.).

Портфель торгових марок складається з сокових брендів «Сандора », «Сандорик», «Дар», «Садочок», сокових напоїв SANDAY - Sanday Ice Water, Sanday Ice Fruit, холодні чаї Lipton Ice Tea та Sanday Ice Tea, а також бренди вина - «Золота Ольвія» та «Святкова Колекція». Асортимент продукції складає понад 200 позицій.