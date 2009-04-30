У парках Києва заборонили експлуатувати 9 атракціонів

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Територіальне управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву у квітні провело перевірки атракціонів у парках культури та відпочинку столиці з метою попередження травматизму. Перевірено 62 атракціони підвищеної небезпеки (з них 34 не експлуатувались) у парку «Перемога», парку Партизанської слави, парку «Нивки», Центральному парку культури та відпочинку та Голосіївському парку ім. М. Рильського.

Недоліки та порушення нормативно-правових актів з охорони праці були виявлені в усіх перевірених підприємців. Загалом виявлено 49 порушень. Головними з них є: відсутність дозволу на експлуатацію атракціонів; відсутність технічного огляду механізмів; відсутність перевірки стану заземлення та ізоляції електрообладнання атракціону; відсутність правил поведінки і користування атракціонами в кабінках та на робочих місцях операторів; відсутність огородження зони катання для атракціонів з рухомими посадковими місцями; оператори та ремонтники не пройшли навчання й перевірку знань з охорони праці; не визначено способи та шляхи евакуації відвідувачів і обслуговуючого персоналу на випадок аварії або пожежі.

За результатами перевірки було заборонено експлуатацію 9 атракціонів. По 29 атракціонах власникам запропоновано усунути порушення до пуску техніки в роботу.

Притягнуто до адміністративної відповідальності чотирьох посадовців.