Відень – лідер за рівнем життя серед міст світу

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters, Відень випередив Цюріх у рейтингу міст з найвищою якістю рівня життя населення.

Як свідчать дані щорічного дослідження компанії Mercer, на третій позиції розташувалася Женева, за якою йдуть Ванкувер (Канада) і Окленд (Нова Зеландія), котрі поділяють четверте місце.

У десятку також потрапили німецькі Дюссельдорф, Мюнхен і Франкфурт-на-Майні, а замикають її швейцарський Берн і австралійський Сідней.

Лідером серед міст США стала столиця штату Гаваї - Гонолулу, що посіла 29-е місце, Вашингтон і Нью-Йорк зайняли 44-ту і 49-ту позиції відповідно.