У Києві зростуть тарифи на послуги ЖКГ

В Києві з 1 червня тарифи на всі види житлово-комунальних послуг для населення будуть підвищені.

Про це на засіданні Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради повідомив в. о. голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

"30 квітня будуть офіційно опубліковані п`ять розпоряджень про поетапне приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня", - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, другий і третій етапи підвищення намічені на 2010 р. Рахунки за послуги з нових тарифів кияни отримають в липні.

А.ГОЛУБЧЕНКО також відзначив, що на першому етапі тарифи на опалювання і подачу гарячої води будуть підвищені на 50% від нині чинних.

Плата за подачу холодної води і водовідведення буде підвищена на 50% від різниці між економічно обґрунтованими і діючими тарифами.

На 50% від цього ж рівня підвищаться тарифи на зміст житлових будинків і прибудинкових територій – причому вони встановлюватимуться окремо для кожного будинку.

При цьому А.ГОЛУБЧЕНКО не уточнив рівень економічно обґрунтованих тарифів.

Нагадаємо, що зараз тариф на вміст житлових будинків і прибудинкових територій в Києві складає 1,04 грн за кв. м житлоплощі, на опалювання – 1,6 грн за кв. м житлоплощі, на подачу холодної води і водовідведення, а також на подачу гарячої води – 8,14 грн і 25,89 грн з одного мешканця в місяць.

За матеріалами tsn.ua